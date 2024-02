El Gobierno de Axel Kicillof le insiste a Javier Milei para que reactive la obra pública

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires insistió una vez más para que la administración nacional habilite los fondos para la obra pública. El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, pidió al Gobierno nacional que "las mil obras que le corresponden a la provincia se hagan".

"Venimos denunciando desde la campaña que todas las obras en el país y la provincia estaban paradas. Pero, a partir del 10 de diciembre empezamos a ver cómo obras emblemáticas en la provincia están totalmente frenadas, como la de la autopista Presidente Perón que nos quedaba muy poquito para terminarla", indicó Katopodis.

Según los datos del funcionario, "a precio de diciembre de 2023 es 1 billón de pesos". "Seguramente habrá que ajustarlo en un 30%" por la inflación", razonó el ministro. Además, destacó "el enorme esfuerzo" del Gobierno provincial por mantener la obra pública.

"Hay una decisión del gobernador (Axel Kicillof) que con mucho esfuerzo, fijó prioridades y poder establecer cómo sostenemos la obra pública, cómo terminamos los hospitales, y avanzamos en rutas y caminos fundamentales para el desarrollo provincial", analizó en esa línea.

El presidente Milei decidió terminar con el financiamiento de la obra pública.



"No es sencillo, tampoco lo fue en el Gobierno nacional cuando fui ministro", recordó. "Fueron años muy complicados, pero pudimos hacer más de 7 mil obras en todo el país", dijo el exministro de Infraestructura de la Nación. Del mismo modo resaltó que "el gobernador entiende que cuando se frena la obra pública le saca a la economía recursos fundamentales".

Al analizar el contexto económico y político actual, consideró que "el país que (Javier) Milei tiene en la cabeza no incluye al trabajador, las pymes, los comerciantes. No entienden que no es asfixiar al gobernador si no es joderle la vida a los docentes, trabajadores, a cada uno de los sectores de la sociedad".

"Vemos mucha angustia y preocupación porque todos los días nos enteramos de aumentos. Nunca hay ajuste que alcance. Y la única receta es el ajuste, el recorte. Hay una situación de saturación, la gente no puede más y no hay manera de ajustarse", concluyó.