Patricia Bullrich reveló cómo está actualmente su relación con Mauricio Macri

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se mostró confiada de "representar una parte importante" del PRO y apuntó hacia el expresidente Mauricio Macri, porque no sabe si quiere presidir el partido: "Yo creo que al cambio hay que apoyarlo sin especulaciones, de frente, yo soy más directa", lanzó.

El próximo 19 de marzo el PRO tendrá sus elecciones internas para definir quién será el nuevo presidente del partido que hasta el momento se encuentra a cargo de Bullrich. Al mismo tiempo, los presidentes de las representaciones provinciales del PRO ya se manifestaron a favor de que Mauricio Macri se postule para presidir el espacio.

Patricia Bullrich, en diálogo con Radio La Red, confirmó que no renovará su puesto como presidenta y dio a conocer que no sabe "si (Macri) quiere" postularse. "No voy a hablar con él, sé lo que leo en los diarios", subrayó.

Consultada sobre si el vínculo entre ellos estaba enmendado, la ministra dijo: "No es un problema de tiroteo. Yo creo que al cambio hay que apoyarlo sin especulaciones, de frente, yo soy más directa, estoy convencida de eso y voy al frente".

Al preguntarle sobre las consecuencias en el vínculo luego del ingreso de ella como ministra del Gobierno "sin haberle pedido permiso a él" Bullrich dijo que "no tiene que pedirle permiso a nadie". "Lo que hago es totalmente coherente con lo que hicimos cuando salimos a apoyar a (Javier) Milei en segunda vuelta".

Bullrich fue una de las primeras incorporaciones del Gobierno que no pertenecía a LLA.

"Yo represento una parte muy importante del PRO, mayoritaria, por eso logré, cuando nadie lo pensaba, ganar unas PASO, mostrar la hegemonía de que el pensamiento que yo tenía era el pensamiento dominante en el PRO", agregó.

Con respecto a posible alianza de La Libertad Avanza con el PRO, Bullrich aclaró que su "objetivo es que el PRO esté alineado al cambio". "Creo que eso es el objetivo que vos tenés en política: tenés que lograr que tus fuerzas se unan con las que tenés capacidad de generar una transformación. Para mí es re fácil el acuerdo con La Libertad Avanza, nuestro votante fue masivamente en la segunda vuelta a votarlo a Milei", agregó. También subrayó que "no es un cogobierno, no es un tema de cargos, es un tema de principios, de valores, de ideas".

Por su parte, el presidente Javier Milei confirmó está mañana que no existiría un "cogobierno" en el futuro, pero si una "convergencia" de fuerzas.