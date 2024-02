La primera y decisiva prueba que deberá pasar Gustavo Marón al frente de la ANAC

Este jueves se publicó en el Boletín Oficial de la Nación la designación del abogado Gustavo Marón como titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). El mendocino fue una persona de consulta permanente en materia de aviación a raíz de su experiencia en el tema, por lo que Javier Milei lo eligió para hacerse cargo de la máxima autoridad aeronáutica del país.

MDZ Radio 105.5 FM habló con el nuevo titular de la ANAC y comentó que "no soy una persona que venga de la política, eso no quita que haya tenido una función pública en el Gobierno de Mendoza. Durante diez años fui el coordinador del Departamento de Aeronáutica, la unidad que llevó adelante la lucha antigranizo en ese período. Siempre me mantuve en la parte profesional o técnica, lo que me permitió trascender tres gestiones completamente distintas desde lo político. Me mantuve en la prescindencia política, y me refiero a la actividad totalmente profesional, siempre estuve completamente abocado a mi actividad profesional de investigación docente y en ese contexto fui convocado".

Marón procedió a explicar que "la Administración Nacional de Aviación Civil es la autoridad aeronáutica nacional y es la encargada de aplicar, en el espacio aéreo del territorio argentino, los 19 anexos técnicos del Convenio de Aviación Civil Internacional. Es enlace local de la Organización de Aviación Civil Internacional, que es un organismo de Naciones Unidas especializado. Esto comprende toda la aviación, es un combo y una infinidad de prestaciones. El eje de torsión en torno al cual gira todo el funcionamiento de la aviación civil a nivel mundial, y particularmente en Argentina en consecuencia, es el concepto de seguridad operacional. Esto es el máximo estándar de seguridad sin detener a las aeronaves en general, es decir, tiene que haber mucha seguridad moviéndose todo el sistema sincronizado al unísono".

Gustavo Marón.

Tras ser designado por el presidente Javier Milei, aclaró que "el gran desafío con el que me encuentro al hacerme cargo de esta función es que la Argentina fue sometida a una Auditoría Universal de seguridad operacional por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional, esto quiere decir una revisión integral del cumplimiento de cada uno de los anexos. En esa auditoría nos fue muy mal, prácticamente en todas las áreas de la Administración Nacional de Aviación Civil estamos en categoría deficitaria o sub estándar. Este es un dato objetivo negativo que hay que transparentar más allá de los estamentos técnicos. La consecuencia de lo mal que nos fue es que, al ver estos valores negativos deficitarios, la Autoridad Náutica norteamericana dijo que esto es inseguro para la operación de las aeronaves norteamericanas comerciales que van a la Argentina y de las aeronaves argentinas que van a los Estados Unidos".

"Si es verdad que la Argentina está tan débil y tan deficitaria, hay que bajar de categoría al país y restringir nuestras operaciones y evitarlas. Esta auditoría requerida por la Federal Aviation Administration fue requerida prácticamente de inmediato a los resultados de la OACI por distintas razones de carácter de agenda política. La última fecha no negociable es el 8 de abril de este año, entonces yo desembarco en la agenda con esta responsabilidad de tener que aprobar esa auditoría para que nuestro país no pierda la categoría", sumó resaltando la primera y decisiva prueba que deberá pasar.

Y concluyó, comentando: "La principal consecuencia de perder esa auditoría es que se cristalizan las operaciones aéreas a las que están otorgadas en este momento. Es decir, que no se puede crecer en frecuencias de vuelos de transporte regular. Esto en un sistema económico que crece y es dinámico es toda una penalización, particularmente para un Gobierno que procura que exista el mayor número posible de vinculaciones y que crezca la industria".

