Guerra con las provincias: Martín Llaryora explotó contra Milei y le exigió que pida disculpas por acusarlo de "traidor"

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, salió al cruce de las acusaciones de Javier Milei por el fracaso de la ley ómnibus en el Congreso y desestimó haber impulsado la caída del proyecto.

En este sentido, el mandatario provincial consideró que "no traicionó" al Gobierno ya que "no tenía ningún acuerdo" con el presidente. "Los legisladores que están con nosotros le votaron la ley en general y le firmaron el acuerdo para salir en Comisión. Yo no tengo nada que ver con la caída de la ley", sostuvo.

En contacto por LN+, Llaryora consideró que las acusaciones del mandatario fueron "injustas" y le exigió que se rectifique de sus dichos. "Yo espero que algún día nos veamos con Milei y me explique en la cara lo que dijo. Espero que me pida disculpas", recalcó.

Asimismo, el dirigente peronista se mostró preocupado por "las listas negras de gobernadores" y recordó cuando “el kirchnerismo hacía la lista de los periodistas traidores”. "Es peligroso. Yo lo que creo es que hay que llamar a la cordura y trabajar en el consenso", expresó.

Llaryora insistió con su postura de no estar involucrado con el traspié de la ley ómnibus y recalcó que el ministro del Interior, Guillermo Francos, "sabía perfectamente qué (artículos) íbamos a acompañar y cuáles no".

En otro tramo de la entrevista, apuntó contra el recorte de fondos para las provincias y remarcó que el Gobierno nacional "no produce nada" ya que los ingresos son de las provincias.

"La Nación no produce nada, así que no es que te devuelven algo. Todo se produce en las provincias. Dice 'yo no voy a dar plata'. No, vos no das nada. Las que producen son las provincias", recalcó.

Como alternativa, propuso que Milei debería repartir los fondos de manera federal y después que cada provincia tome medidas sobre la misma igualdad de fondos.

Por último, Llaryora recalcó que Milei debe convocar al diálogo con los mandatarios provinciales y así "llegar a un consenso". "Cuente con aquellos que queremos ayudar. Y la próxima vez no se lleve por comentarios, llame que siempre lo vamos a atender", cerró.