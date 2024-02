Fracasó el acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO: el rol de Mauricio Macri y la cumbre pendiente

El fallido intento de acuerdo parlamentario en la Cámara de Diputados entre el PRO y La Libertad Avanza dejó expuesta una vez más las diferencias hacia adentro de cada uno de los bloques y la debilidad parlamentaria de un gobierno que no logra hacer pie en el Congreso de la Nación.

El último “no” lo dio Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente. Hasta ese momento, Martín Menem intentó una y otra vez instalar la posibilidad de armar un bloque o interbloque conjunto con el PRO. No tenía ninguna confirmación del espacio que lidera Cristian Ritondo.

El secretario de Relaciones Parlamentarias de la Casa Rosada, Omar De Marchi, analizó la caída de este acuerdo, en diálogo con MDZ. "En los hechos hay una confluencia de principios y de objetivos, por lo tanto lo formal es relativo", dijo el dirigente mendocino.

"Lo trascendente es que hay coincidencias y eso quedó manifestado en la votación de la ley ómnibus. Estructuralmente de la formalidad, son dos bloques parecidos", agregó el funcionario de Javier Milei, exintegrante de Juntos por el Cambio.

Martín Menem insistió en cerrar un pacto con el macrismo pero no hubo acuerdo.

Sin embargo, Martín Menem ya conoció el pasado seis de febrero qué implica ser oficialismo con 38 diputados propios e inexperimentados. Así entendió que no es lo mismo tener a diputados como Cristian Ritondo dentro del espacio. Claro, el hombre de Mataderos todavía no supera el trago amargo de no haber sido el elegido por Javier Milei para presidir la Cámara Baja.

"No tiene mucho sentido", sintetizó un colaborador cercano a Ritondo. "Que haya un interbloque o dos bloques separados no les garantiza nada", insistió. Además, en este despacho están convencidos de que "faltan muchas conversaciones antes". "Ritondo no quiere presidir ningún interbloque porque no le implica un ascenso ni poder de negociar, es lo mismo que ya viene haciendo pero con 39 que recién arrancan y no tienen ni idea. Es una discusión más mediática que real", descartaron.

Un posible acuerdo con el PRO le permitiría al oficialismo la posibilidad de delegar una buena parte de las negociaciones políticas en distintas figuras con más experiencia en este Congreso, como Silvia Lospennato, cada día más cercana al oficialismo, y Alejandro Finnochiaro. Además, podrían colaborar con Menem cada vez que el kirchnerismo o Miguel Pichetto quieren manejar la sesión, una tarea que el jefe del bloque libertario, Oscar Zago, está cada día más lejos de cumplir.

Cristian Ritondo fue de los primeros dirigentes del PRO en acercarse a Javier Milei.

Otro de los puntos que quedan pendiente es la cumbre entre Mauricio Macri y el presidente. El exmandatario todavía descansa en la Patagonia a la espera de ver cómo impactan los primeros meses de la gestión de Javier Milei. Además, el PRO tiene previsto definir sus nuevas autoridades partidarias para marzo y Macri es uno de los principales candidatos para quedarse con ese lugar.

La decisión de Macri es clara: acompañar a La Libertad Avanza y respetar el deseo de cambio que pidieron de los votantes de la excoalición Juntos por el Cambio, pero desde afuera, al menos por ahora. "Con más de 20 puntos de inflación nadie quiere tener mucho que ver con este Gobierno", analizó una de las personas que lo sigue a diario al expresidente.

Algo de esto intentó argumentar Ritondo este jueves para desechar la propuesta de unidad que lanzó Menem casi en solitario dentro del oficialismo. "Con la Libertad Avanza compartimos muchas cuestiones y la visión de un cambio para la Argentina".

Así también descartó la posibilidad de que el PRO y los libertarios lleven su acuerdo a una unidad en la Cámara de Diputados. "No creo que vayamos a una fusión, el PRO tiene una identidad partidaria propia de más de 20 años, y una construcción política a lo largo y ancho del país", indicó Ritondo y remarcó: "Tenemos una mirada de acompañamiento y responsabilidad ante este Gobierno".