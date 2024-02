¿Tiene un pacto con Milei? El peronismo no entiende por qué Cristina Fernandez de Kirchner habla ahora

Los medios, la política y la dirigencia empresaria y sindical no entienden lo que quiere hacer Javier Milei. Lo único que flota, y lo dicen sin vueltas en varios despachos que - nadie duda - pertenecen a Unión por la Patria, es que "Cristina debe tener un acuerdo con Milei. De otro modo no se entiende por qué sale a hablar", le dice a MDZ un reconocido jefe comunal de la Tercera Sección electoral que cree, sin embargo, que es la que "tiene los votos del espacio".

En tanto, en otros dos despachos oficiales de la Provincia de Buenos Aires tenían casi tantas certezas como dudas agobiantes. En uno de estos lugares, café de por medio, un experimentado dirigente político no podía salir de su asombro cuando analizaba una encuesta que terminaba de leer.

“Loco, es imposible de entender. La gente quiere que se privatice todo, que se cierre todo, le importa todo un h….” dijo con su directa manera de hablar que, por otra parte, es más que habitual.

Escéptico por naturaleza, el funcionario se reía de la “campaña del miedo que decían que hacíamos. Nos quedamos cortos. Lo que está haciendo el loco este es increíble”, remataba con su gracia habitual.

A varios kilómetros de ahí, uno de los administradores de la información oficial de uno de los más populosos distritos del conurbano bonaerense, decía lo mismo pero de otra forma. “Ojo con comernos la curva de que la suba de tarifas va a ser intragable. Los compañeros de Misiones recién me mandaron lo que vienen pagando ellos de transporte y es lo que saldrá el subte el mes que viene en Buenos Aires”, le dijo a MDZ mientras veía el título de la pantalla plana de su televisión que el subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires costará casi $600 a partir de marzo: "$25 lucas solo por mes y si tomas sólo el subte", exclamó.

El Papa Francisco, el nuevo aliado de Milei

Ambos, sin embargo, tienen absolutamente algo en común. Que cualquier cosa que diga Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof o los dirigentes sindicales que los apoyan “no hacen más que engordar a Milei”. Viejo conocedor de todos los humores sociales de los últimos cuarenta años, el referente provincial cree que “hasta abril no podemos saber cómo sigue esto. Lo único que tenemos como certeza es que no tenemos quien nos conduzca”.

Javier Milei, como Alberto Fernández, viene reconfortado cada vez que pasea por el exterior. Le sucedió cuando habló en Davos y ahora le pasó lo mismo en su gira por Israel, Roma y Vaticano. En los tres lugares lo trataron como una estrella y hasta el Papa Francisco le retribuyó un cálido gesto de amistad cuando lo abrazó.

Pero en Argentina pasan cosas. Y quien lo expresó con más claridad fue un diputado nacional de La Libertad Avanza, Carlos D'Alessandro, quien le dijo con claridad que “si Milei le da la espalda al Congreso, el Congreso le dará la espalda a él”. Y, en este dramático tironeo para ver quién tiene razón, los parlamentarios tienen mucho más tiempo para debatir y esperar el devenir de los acontecimientos. La creencia de Milei sintiéndose un Terminator no ayudó. Todo lo contrario.

Los gobernadores, que siempre estuvieron a tiro de la colaboración, no pueden creer cómo tienen que ponerse casi a la par de Axel Kicillof, el más cristinista de todos, para explicarle al presidente que ellos también están ajustando. Los recitales, las pautas y otras denuncias los dejan en off side, pero es en uno de los pocos puntos donde el gobierno, y el presidente en particular, tiene las de ganar.

El agujero más grande que tiene la gestión anarco libertaria afecta a sus propios seguidores, quienes creían que se abría una nueva era política. El ejército que montó, similar a lo que fue el PRO hace casi una década, con muchos incipientes dirigentes “vocacionales”, fueron directamente borrados de las agendas oficiales. Lo último y más agraviante para ellos ocurrió ayer, cuando versiones periodísticas, asentadas en otras afirmaciones públicas realizadas al respecto, informaron sobre la decisión de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, de privilegiar las “áreas técnicas para conducir la Anses” tras la salida de Osvaldo Giordano.

“Las áreas técnicas no existen. La mayoría de los directores del organismo que se armó luego de la fusión del viejo Anssal, la administración de los servicios de salud creada por Carlos Menem en la anterior desregulación con las viejas cajas de la industria y el comercio, ya se jubilaron todos y los que siguieron fueron “los nombrados por el kirchnerismo durante los dieciséis años en los que estuvieron. Esos ahora son los “técnicos”, ninguno ingresó por un concurso de idoneidad sino por pertenecer a La Cámpora o al peronismo de Sergio Massa y los que quedaron "salvados" por las muñecas de Luis Barrionuevo, "Coti" Nosiglia y Leopoldo Moreau”, disparó hoy un importantísimo referente sentado en un despacho de la Casa Rosada pero que aún no tiene la firma autorizada.

Como él, hay muchos más. Casi un centenar. “No te creas que somos muchos más… Hemos perdido muchos soldados por las partidas de los originarios como Carlos Kikuchi, Fernando Rosas y Guillermo Ferraro, el responsable de la fiscalización que más necesitamos, como la del balotaje”.

“Ni Santiago Caputo ni Nicolás Posse ni Karina Milei estuvieron peléandose en los municipios. Sin embargo, a todos, los que nos conocen por haber venido a nuestros pagos, no nos dieron nada”, prosiguió con su queja el libertario que ahora también se agudiza porque “si viene el PRO, ellos se llevan todo y a nosotros nos dejan más en el fondo. Imaginate que ellos tienen un montón de gente para nombrar, con más experiencia y que se saben vender mucho mejor”, reflexionó.

Todos advierten que Milei no es político y le gusta exponer ese origen. Sin embargo, él mismo primero, su jefa luego y sus más íntimos colaboradores, deben tener en cuenta que al ceder el armado de las listas en personas arribistas como Carolina Píparo, entre otras, o sus ahora enemigos, exlibertarios, estaban sembrando el huevo de la serpiente que, lamentablemente, se desplegó a lo largo y ancho del país.

No tiene legisladores. No tiene gobernadores. No tiene paciencia. “Y lo peor, no tiene ejército. Si el presidente cree que los trolls lo van a salir a defender cuando la gente se canse del ajuste permanente y multiplicando designaciones impresentables como Daniel Scioli, está perdido”, aportó un experimentado legislador que cree que el PRO irá en un acuerdo con los libertarios, “pero veo muy difícil que entremos al gobierno en estos momentos”.

A Mauricio Macri su sistema de toma de decisiones le funcionó hasta diciembre de 2017. A Alberto Fernández hasta septiembre de 2020. A Milei, hasta febrero de 2024. Afortunadamente, este último cuenta con la invalorable ayuda de Cristina, los sindicatos y Roberto Baradel, quien ya advierte que si no hay aumentos habrá paros, como no los hubo desde 2019 hasta la fecha, para esperar el ingreso de la plata de la primera gran cosecha.