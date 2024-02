Quiénes son los ganadores de los tarifazos que impactan en Mendoza

El impacto del aumento de las tarifas será fuerte y las familias mendocinas lo sentirán. La electricidad aumentará en promedio 159%, el agua más del 240% y el gas, si se cumple lo que pidieron las empresas, también duplicará su costo, aunque para la Provincia el impacto podría ser aún mayor por la caída de los descuentos por zona fría. El transporte seguirá esa inercia y la tarifa que pagan los usuarios volverá a subir junto con el subsidio provincial. Una familia con consumo bajo, podría destinar al menos 100 mil pesos por mes al pago de servicios públicos. En ese esquema, habrá ganadores: las empresas concesionarias de los servicios, que ya arrastran una inercia positiva en sus balances y que podrían potenciarse mucho más. Esa bonanza no es homogénea. En las próximas semanas se viene la quita total de subsidios para aplicar lo que el Gobierno nacional llama “canasta energética” por la cual se subvencionará solo a una parte de la población.

En el caso de la suba de la luz, las distribuidoras de electricidad de Mendoza ya tenían encaminada la solución a sus problemas y, como es el caso de EDEMSA, tuvieron resultados positivos. La Provincia tiene actualizado el valor agregado de distribución y el último incremento, que se aplica desde el 1 de febrero, se solapa con el aumento nacional y la quita de subsidios. En el último balance difundido, EDEMSA declara que en los primeros 9 meses del año pasado tuvo una ganancia de 10.700 millones de pesos. Había logrado salir del rojo el año anterior. Pero además de esos números, hay un dato político clave: la principal distribuidora de la Provincia consiguió renegociar muy beneficiosamente la deuda que tenía con CAMMESA, la empresa mayorista de la energía. Durante años la firma había dejado de pagar la boleta, aún cuando a los usuarios sí se las cobraba.

El balance de EDEMSA.

El plan lo consiguió con el gobierno anterior. Pero también obtuvo beneficios del gobierno local, pues también el año pasado logró la extensión de la concesión por 20 años más, una rebaja significativa en el canon y les permitieron ampliar sus negocios. Además, la tarifa eléctrica aumentará 4 veces al año, en vez de dos como antes; todo a pedido de la distribuidora. En el nuevo esquema, EDEMSA es una de las ganadoras, por el arrastre del gobierno anterior y por los que vienen. Los accionistas, encabezados por José Luis Manzano, también son propietarios de EDENOR en el AMBA y tienen otros negocios energéticos, como la explotación de la mina Potasio Río Colorado en Mendoza y áreas petroleras.

Suculentos dividendos

El aumento de la tarifa del gas aún no está definido. Distribuidora de Gas Cuyana pidió un shock tarifario: 100% para los costos fijos y 325% del llamado Margen de Distribución. El aumento sería, en principio, de 190% para los usuarios. Además pidieron subas mensuales con una indexación automática. Esa empresa tuvo picos de éxito. Más allá de los detalles, el 3 de enero hubo una fuerte distribución de dividendos. Los accionistas se repartieron más de 16 mil millones de pesos en ese concepto. El importe total de los dividendos es de $16.710.724.571.-, equivalente a $82,5827437826835 por acción, que representa aproximadamente 8.258,27% del valor nominal de cada acción de $1.-, y proviene de la desafectación parcial del saldo de la Reserva Facultativa para futuras distribuciones de dividendos", decía el comunicado oficial. La empresa tuvo idas y vueltas con los gobiernos y tuvo la astucia de obtener, en un contexto negativo, el mayor rédito con el esfuerzo justo y necesario, como ocurrió con el ajuste en las inversiones.

Uno de los principales accionistas de esa empresa es Centrar Puerto, la misma firma que maneja la central térmica de Luján de Cuyo (que funciona a gas natural) y que fue noticia en los últimos meses porque salió de operación y Mendoza sufrió apagones. Según aseguran, Distribuidora de Gas Cuyana (ECOGAS) es una de las impulsoras de la idea de quitar a Mendoza y otras provincias del área de zona fría por la que se reduce un 30% la tarifa. El DNU de Javier Milei ya lo dispone, pero antes deben definir qué hacen con el fideicomiso que financia esa reducción de la tarifa.

Los usuarios pagarán mucho más por el transporte.

Entre los “ganadores” de los tarifazos también están en Mendoza las empresas del transporte que, como ocurre desde 2005, tienen al Estado como administrador del sistema y no dependen de la cantidad de boletos que corten para ser rentables. El año pasado, sin embargo, sufrieron una crisis que se extenderá al 2024. El freno de los subsidios nacionales sí les impacta porque todas las transferencias que la Nación hacía, iban a parar casi directamente a las empresas. El año pasado no llegaron fondos y la deuda rondaba los 9 mil millones de pesos. Este año no habrá ni promesas, pues Javier Milei eliminó ese subsidio. Ese hueco algo lo cubrirá: o subsidios provinciales o los usuarios con el pago del boleto. Las empresas fueron multadas más de 600 veces el año pasado.

Las multas a las empresas de transporte.

Las empresas son superavitarias y en sus balances registran ganancias. La última información disponible es del 2022, por o que hay un desfasaje. Pero todas registran ganancias. Las empresas cobran por kilómetro recorrido. Desde que se implementó el Mendotrán la intención era virar a un mix con parámetros de eficiencia. La pandemia complicó los planes y los cronogramas. Hoy el transporte público está en crecimiento en cuanto a la demanda. El problema es que por los costos esa no es necesariamente una buena noticia para el Gobierno, pues mientras más se usa, más cuesta porque el pago del boleto no genera un recupero relevante. Las empresas cobran igual. A fines del año pasado hubo un pedido informal para que “administren” las frecuencias por los problemas financieros que podría tener el Estado.

En marzo o abril el boleto aumentará y podría rozar los 350 o 400 pesos. Aysam es una de las empresas más deficitarias en calidad del servicio.

Un ganador testimonial de los tarifazos es Aguas Mendocinas (AYSAM), la empresa estatal de agua y cloacas. El aumento que consiguió es fuertísimo: 240% hasta mediados de año, más un 20% extra para obras. A esa suba se le agrega un anabólico enorme. Se trata de los subsidios provinciales o aportes de dinero para obras y, también, por suscripción de acciones. En los últimos dos años la empresa terminó con las cuentas equilibradas y, según el balance, sin “aportes del Estado para gastos corrientes”. Sí recibió enormes subsidios para obras y aportes de capital. En el presupuesto de este año hay más de 20 mil millones de pesos previstos para esas ayudas y en enero ya se liberaron 3 mil millones de pesos.

Los beneficios nombrados están relevados según lo que las empresas consideran éxito; es decir sus ganancias. Si el análisis toma otro enfoque, el resultado puede ser distinto. Uno de ellos es la calidad del servicio que prestan.