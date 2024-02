Qué podría definir el SUTE respecto del comienzo de clases en Mendoza

Este jueves 15 ya se podrá tener un panorama preciso sobre si el sindicato que nuclea a docentes y celadores de las escuelas de gestión pública (SUTE), acepta o rechaza la propuesta salarial que le hizo el Gobierno. Es que, son los plenarios departamentales y, por lo tanto, cuando termine la jornada se podrá conocer cuántos departamentos votarán por el sí y cuántos por el no en el plenario provincial del viernes 16 que se hará en Rivadavia. La moción de no comenzar las clases está en entre las opciones, aunque hasta ahora, no sería la que tiene mayor apoyo en la escuelas.

El Gobierno dio una primera propuesta salarial que, como ocurre en todas las paritarias, por una cuestión formal, el SUTE rechazó a la espera de una mejor oferta. La segunda -y última- contenía dos opciones (que varios sindicatos que aceptaron bajaron a sus bases ambas), pero el sindicato docente tomó la decisión de llevar a los plenarios, que son los que deciden, sólo una de ellas.

Se trata de una suba del 15% en febrero y el mismo porcentaje en marzo (el Gobierno ya había ofrecido en diciembre el 5,8% para ambos meses por lo tanto lo que hizo es elevar el porcentaje) y un bono de 90.000 pesos para cobrar a fin de este mes, que es no remunerativo y no bonificable. Esto último significa que no va al básico, se cobra por única vez y es por agente y no por cantidad de cargos. Además, como ya estaba establecido, los docentes cobrarán 100.000 pesos en concepto de ayuda de útiles y celadores 90.000 por vestimenta.

El acta firmada por el SUTE con la propuesta

Otro de los ítems relevantes que figuran en el acta que firmó el sindicato con el Gobierno es elevar los pisos 40.000 pesos para evitar que se achate la pirámide salarial. Esta decisión implica que el sueldo mínimo, es decir, el que cobra aquella docente que recién inicia su vida laboral, será de 290 mil pesos. Pero quien tiene 29 años de antigüedad tendrá un mínimo de 320.000 en marzo. Lo mismo ocurre para las jerarquías, como directoras y supervisoras.

La secretaria general del SUTE, Carina Sedano, calificó la propuesta como "miserable y perversa". Sin embargo, el sindicato decidió bajarla a las escuelas y todo indicaría que podría aprobarse este jueves. Si ocurre lo contrario, se barajarán opciones como el no inicio de clases que es una moción que ha ganado en el debate salarial en algunas instituciones escolares.

Otro asunto a tener en cuenta es que la paritaria del SUTE repercute en la de Sadop, que es el gremio que representa a maestras y profesores de escuelas de gestión privada. Por lo tanto, están en juego los aumentos salariales de todo el personal docentes y celadores de la provincia desde el nivel inicial al secundario, a excepción de los colegios de la Universidad Nacional de Cuyo.