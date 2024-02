Javier Milei no habló sobre la embestida de Cristina Fernández de Kirchner, pero dio señales

El presidente Javier Milei no dio -hasta ahora- una respuesta ante el documento que la exvicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner lanzó este miércoles, a través de algunas de sus redes sociales. A pesar de ello, el mandatario si dio indicios de su opinión sobre el tema, a través de reposteos y "me gusta" en X (exTwitter).

"Cristina Fernandez de Kirchner: 'Nosotros sostenemos que la inflación en Argentina se dispara ante la escacéz de dólares'. Solo reafirma que la Independencia del Banco Central de la Republica Argentina no existirá jamás. La dolarización es el único camino para evitar (en parte) los desmanes del populismo argentino", escribió Alfredo Romano, director de Economía Empresarial en la Universidad Austral y autor del libro "Dolarizar". Este fue el tuit que Milei decidió difundir en sus redes sociales, aunque no salió a hablar en público sobre el asunto.

El texto en cuestión, que posee 33 páginas y fue escrito por CFK se titula "Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación”. No solo busca explicar por qué los modelos neoliberales no funcionaron en la Argentina, sino que también pone énfasis en la forma de gestionar de Javier Milei. Critica su plan de dolarización, las causas que plantea como responsables de la inflación, su tire y afloje con los gobernadores y hasta la poca credibilidad que tiene tras desembarcar en su Gabinete a personajes como Luis Caputo, el ministro de Economía.

"En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria comparto con ustedes el documento de trabajo 'Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación'. Va con cita de Juan Bautista Alberdi", escribió este miércoles la exfuncionaria en su cuenta de X. Adjuntado, estaba el documento PDF que contenía varios subtítulos, entre ellos, uno que reza "Un showman-economista en la Rosada".

El posteo que compartió Milei en X.

Quiénes salieron a responder desde el Gobierno

Uno de los primeros en reaccionar fue el ministro de Economía Luis Caputo, apuntado en más de una oportunidad en el texto de CFK. "Señora, nunca es tarde para aprender un concepto económico muy básico y que lamentablemente usted siempre ignoró: Deuda sólo se toma cuando hay déficit fiscal. Todo el déficit fiscal de los últimos 16 años lo generó usted en sus 12 años de gobierno. 8 como presidente y 4 como vicepresidente. Mauricio Macri logró reducir ese déficit durante su mandato y Javier Milei directamente lo eliminó en un mes. Es decir, toda la deuda que se generó en los últimos 16 años fue consecuencia de sus políticas económicas. La invito a tener un poco de dignidad y permanecer callada mientras los argentinos de bien hacen el enorme esfuerzo de soportar y superar el desastre económico de sus últimos 4 años de gobierno, sin duda el peor de la historia argentina", escribió el economista.

Además, ante la respuesta de la vice en redes sociales -en donde le dijo que "no es el primero de su familia que intenta hacerme callar" y que "solo en un país con este Poder Judicial usted puede volver a ser funcionario público"-, Caputo lanzó un "siga en su mundo paralelo señora".

Otra figura fuerte del Gobierno en salir a hablar fue Guillermo Francos. El ministro del Interior calificó hoy de "indignante" la publicación que realizó esta mañana en sus redes sociales la exvicepresidenta Fernández de Kirchner: "Es indignante que después del desastre que han hecho ahora salgan a hablar”, aseveró Francos esta mañana en declaraciones a radio Mitre, en las que agregó: "Tiene el tupé de expresarse como si no fuera responsables de nada". Y agregó: "Ahora resulta que Milei es una creación de la prensa. En realidad, es una creación de 20 años de kirchnerismo en Argentina, que la ha sumido en una situación de pobreza e inflación". Francos cuestionó que CFK "se siente con derecho a expresar su crítica y opinión sin dar más de dos meses a Milei y de haber puesto todos los palos en la rueda para que no se pueda gobernar".

Otra funcionaria, devenida en libertaria, fue Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación. "No puede con su genio", comenzó su posteo, refiriéndose a la personalidad de la funcionaria líder del kirchnerismo. "Como esos criminales que regresan a la escena del crimen para gozar del desastre que dejaron, usted vuelve a aparecer solo para regodearse en la destrucción social, cultural y económica que produjo. No importa. Vamos a arreglar este desastre, incluso con ustedes molestando y haciendo lo imposible para impedir el cambio. Pero sepa que los argentinos de bien tienen muy en claro que usted, Cristina Fernández de Kirchner, no tiene ninguna autoridad moral para pedir explicaciones a este gobierno. Lo único que usted debería pedir son disculpas", subrayó.