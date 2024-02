Cruces y chicanas entre el Gobierno y la oposición por la inflación de enero

El índice de inflación de enero que dio a conocer el Indec fue del 20,6%. Y si bien implica una baja en comparación con diciembre, cuando llegó al 25,5%, el dato sigue siendo alto y marcando en valores anualizados el mayor número desde abril de 1991.

En ese sentido y minutos después de darse a conocer la noticia, referentes al Gobierno salieron a destacar la tendencia a la baja mientras que dirigentes de la oposición no tardaron en salir a cuestionar las políticas económicas de Javier Milei.

El diputado nacional José Luis Espert fue uno de los primeros que destacó el número ya que fue "casi 5 puntos menos que el mes anterior". "De a poco el gobierno de Javier Milei deja atrás la hiperinflación que nos dejó plantada el kirchnerismo. Aún se siente en los bolsillos, pero vamos por buen camino", afirmó en la red social X.

El legislador porteño Ramiro Marra aprovechó para felicitar al presidente y al ministro de Economía, Luis Caputo por el "excelente trabajo" y por haber "evitado la híper", aunque advirtió que la inflación de enero "aún es alta".

"Lo sabemos y no lo vamos a negar. Sin embargo, festejamos la desacelaración y la tendencia bajista que se está logrando", recalcó el referente de La Libertad Avanza.

Por otro lado, la diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, apuntó con dureza al aumento de precios y señaló que en tres meses hubo una suba del "100% de inflación".

"Prometieron que el ajuste no lo iba a pagar el pueblo y por ahora las únicas noticias que se leen es que todo sube pero no hay una sola medida para recomponer o compensar este brutal ajuste", indicó.

También hubo críticas del radicalismo: la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Graciela Ocaña, exigió "con urgencia" una ley de movilidad jubilatoria que "incluya la inflación".

"Otra vez, los jubilados pierden contra la inflación. Si seguimos por este camino el Gobierno Nacional pronto convertirá a los jubilados en los nuevos indigentes del país", escribió junto con el hashtag La Casta no son los Jubilados.

Por su parte, Martín Tetaz expresó que "no puede ser responsable de este descalabro un gobierno que recién asume" pero exigió "un plan de estabilización que derrumbe la inflación". En ese sentido, consideró que "no es suficiente dejar de emitir, porque si la gente sigue formando precios con aumentos no van a alcanzar los medios de pago de la economía y la recesión se va a profundizar, hasta que eventualmente cedan los precios".

"El primer paso de un plan antiinflacionario exitoso es un presupuesto que refleje y transmita el plan del gobierno. En ese proyecto de ley el presidente debe enviar al Congreso todos los ajustes que quiera hacer, como por ejemplo el recorte o eliminación de los fideicomisos", subrayó.

Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, apuntó contra Milei ya que "no está exterminando la inflación" sino que "está exterminando los bolsillos".

Por último, Nicolás Del Caño acusó al presidente de "multiplicar la inflación con la mega devaluación y congelar jubilaciones y salarios". "¿Qué esperan las centrales sindicales para convocar a un paro activo y un plan de lucha? Hay que derrotar este saqueo al pueblo trabajador", cerró sin filtro.