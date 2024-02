Patricia Bullrich fulminó a Horacio Rodríguez Larreta y destacó que hay "radicales lógicos" en la oposición

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cargó una vez vez contra Horacio Rodríguez Larreta y apuntó contra su mensaje de la semana pasada, donde cuestionó con dureza a Javier Milei por el fracaso de la ley ómnibus y lo vinculó a la falta de acuerdos del Gobierno sobre puntos claves de la iniciativa. "Larreta tiene una obsesión con el consenso", apuntó.

Consultada por el traspié del proyecto del oficialismo en el Congreso, Bullrich consideró que "hay una clase política que se niega al cambio" y señaló que en Juntos por el Cambio "hay un sector" que no tiene vocación de cambio.

"Algunos no escucharon este mensaje", lanzó la funcionaria sin nombrar a ningún dirigente en particular. Sin embargo, cuando le consultaron por la figura del jefe de Gobierno porteño, la referente del PRO no se quedó callada.

"¿No se dio cuenta que hubo 50 días de discusión de una ley donde el consenso era dejar las cosas como están?", le reclamó al exgobernante de la Ciudad.

En ese sentido, consideró que así "empiezan los matices que llevan a que el cambio termine el cero". "Hoy lo que hay es una discusión muy fuerte para ver si gana el cambio o la continuidad. En la discusión articulo por articulo estaba claro que se quería voltear la ley (ómnibus)", disparó.

En esa línea, Patricia Bullrich cuestionó a los gobernadores que buscaban imponer concesiones a cambio del acompañamiento del proyecto y apuntó directamente contra el mandatario de Córdoba, Martin Llaryora.

"Él habla de cambio pero es todo para Córdoba y nada para que la Nación salga adelante. no estamos separados. tenemos que encontrar un punto de acuerdo, esto no es 'a mi no me toques nada pero dame plata de la Nación'", se quejó.

De todas formas, hizo una distinción con algunos referentes del radicalismo y señaló que hay dirigentes "lógicos" dentro de ese partido. Allí, nombró como ejemplo a Alfredo Cornejo: "Todos sus diputados votaron todos los artículos a favor".

En tanto, también consideró que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, tiene vocación “de cambio” a pesar de ser uno de los que impulsó la puja por la coparticipación del impuesto PAIS.