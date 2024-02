Alfredo Cornejo contó cómo es su trato personal con Javier Milei y dijo que "es necesario apoyarlo en el Parlamento porque tiene un gobierno débil"

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se refirió a cómo es su relación con el presidente de la Nación, Javier Milei, a quien -argumentó- "es necesario apoyar en el Parlamento", porque "es un Gobierno débil que tiene poco número". En tanto, criticó la quita de subsidios a las provincias y, además, habló del papel por parte del radicalismo ante la posibilidad de la formación de un nuevo interbloque con el oficialismo en el Congreso.

En una entrevista televisiva brindada a TN, Cornejo hizo mención a la caída de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados y señaló que "en líneas generales, esa ley tiene muchas cosas positivas. Es necesario apoyar al Gobierno de Milei en el Parlamento. Es un Gobierno débil porque tiene poco número. Creo que hay que apoyarlo en las reformas estructurales: generar mayor competencia en varios mercados, desregular, etc. Había cosas que eran positivas. Me parece que se cayó porque decidieron retirarla".

En ese orden, también aprovechó para mencionar aquellos "palos" por parte de Milei a los gobernadores ante la caída de ley ómnibus, que contó con la negativa de diversos diputados que aguardaban indicaciones de los mandatarios en medio de tensas negociaciones. "La generalización es una mala forma de definir a las personas. La generalización de que los 24 gobernadores son sus enemigos o que están en contra de sus reformas se cae por su propio peso. No es una buena definición de un presidente. En mi caso en particular -y creo que podría hablar por los 10 de Juntos por el Cambio- todos hemos mostrado un amplio ánimo de colaborar. En particular yo, que los diputados que trabajan conmigo votaron favorablemente todos los artículos e incisos hasta que decidieron retirar la ley. Por eso no comprendo el por qué de esa generalización", puntualizó Cornejo.

Y agregó: "Después, en lo que parece ser reprimendas, hay provincias de distinto signo político que han hecho sus deberes, que no tienen déficit y que están bien administradas. Otras no han hecho su tarea.... El principal punto del déficit es el Estado nacional, no las provincias. Algunas -la provincia de Buenos Aires, en particular- han obtenido dinero con gobiernos kirchneristas sosteniéndolas por encima de la recaudación propia y de la distribución de la coparticipación. Si el Gobierno va a cortar los fondos discrecionales, hay varias provincias que vamos a estar bien porque no recibíamos. Ahora, hay que definir bien qué es discrecional y qué tipo de reformas se quieren hacer: cómo se quiere equilibrar el Estado nacional".

Ante la consulta sobre si tiene trato personal con el presidente Milei, Cornejo contestó: "He tenido una breve charla de 15 minutos muy amable cuando fue la reunión de los 24 gobernadores. Después no he tenido, pero estoy todo el tiempo atento a apoyar sus reformas. Debemos darle poder político a esas reformas y hay que trabajar en ese sentido".

"El ministro del Interior (Guillermo Francos) ha sido el interlocutor todo este tiempo. También con los presidentes de los bloques, que han coordinado con los 10 gobernadores reuniones vía Zoom. Se habían alcanzado amplios acuerdos", aportó en ese orden.

Los gobernadores de Juntos por el Cambio.

Asimismo, aseguró que "el Gobierno también tiene que dejarse apoyar". Yo nunca entendí porque separaron el paquete fiscal de la ley. Ahí hay un contrasentido. Los gobernadores que estamos apoyando -al menos yo- creíamos que debía ser parte del acuerdo el paquete fiscal. Si a las provincias les restablecen lo que perdieron en ganancias, tienen que hacerse cargo de las cosas que le son competencia, pero no hay que sacarle recursos", puntualizó.

Por último, en relación a la posibilidad de que se cree un interbloque entre La Libertad Avanza y el PRO y qué debería hacer la Unión Cívica Radical eventualmente, dijo: "El radicalismo debe ser pro reformas económicas y cambio de modelo. La UCR y el PRO han caminado 8 años juntos bregando por estas cosas. La UCR no debe perder esa orientación.

Aunque advirtió: "Ahora, si el Gobierno no entiende que debe ser muy amplio en la interlocución, no le alcanza con el PRO solamente. Dentro de los 10 gobernadores son cinco y cinco. Hay un espacio colaborativo que Milei puede aprovechar para alcanzar consensos y ese es el camino que debe desarrollar".

En lo que refiere a la reciente quita de subsidios a todas las provincias -menos a la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Cornejo consideró que esto se debe a que existe un "costo político grande". "Al sacarle el subsidio al AMBA son muchísimos pasajeros y ese costo político en el funcionamiento actual hace que lo tenga el Gobierno nacional. Y no quieren pagarlo... Es la misma lógica con la que funcionó el kirchnerismo y que durante el gobierno de Mauricio Macri se empezó a discutir. Me parece que es injusto. Si se hace para todos, se elimina el impuesto a los combustibles. Eso sería lo lógico", sumó.