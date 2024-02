Desde adentro: el secretario de Culto dio detalles sobre el encuentro de Javier Milei con el papa Francisco

El secretario de Culto de la Nación, Francisco Sánchez, habló sobre los encuentros que el presidente de Argentina Javier Milei tuvo con el papa Francisco y los calificó "desde lo político, muy significativo". Además, reveló que los cardenales del Vaticano estaban muy impresionados por "la sintonía entre el Papa y Milei".

"Ellos esperaban esa conexión con un presidente argentino, pero tenían los antecedentes de otros casos en los que no había sido tan fidedigno ese trato. Pero en este caso sí, y le llamó la atención a todos”, agregó.

Sánchez confesó que el doble saludo que tuvieron Milei y Francisco (ayer durante la canonización de Mama Antula) fue "muy amistoso" y daba a entender que había "una propensión a recibirlo especialmente al presidente", hecho que se corroboró hoy durante la reunión privada.

Específicamente sobre el encuentro, que duró 70 minutos, Sánchez confirmó que "no se dedica tanto tiempo a ninguna representación internacional como se le concedió a Milei". Luego de la reunión "se sumó Karina Milei y después el resto de la comitiva para saludarlo y hacer una foto protocolar". "Fue todo de excelente forma, tan bueno fue que nos dedicó unas palabras a cada uno de manera amistosa, un chiste, la verdad que fue muy conmovedor, muy lindo momento, fantástico y en el cual el presidente también estaba muy contento", aclaró en diálogo con Radio La Red.

Luego de la reunión privada, la primera en sumarse al encuentro entre Milei y el Papa fue Karina Milei, la secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente.

“Hablé con varios cardenales y estaban todos muy impresionados por la sintonía entre el papa Francisco y el presidente Milei. Ellos esperaban esa conexión con un presidente argentino, pero tenían los antecedentes de otros casos en los que no había sido tan fidedigno ese trato. Pero en este caso sí, y le llamó la atención a todos”, subrayó en diálogo con Radio Mitre.

Asimismo, Sánchez hizo referencia a la versión que circula, por estas horas, sobre un nuevo pedido de disculpas del líder libertario al Papa, por los agravios realizados en años anteriores. “No sé si el presidente le volvió a pedir disculpas a Francisco por el trato que tuvo, pero no tengo dudas que el Papa, una vez que perdona, perdona. Pero no sé si el presidente tuvo nuevos gestos con el Papa, pero si ocurrió, no tengo dudas de que haya sido así”, dijo.

Y concluyó: “Estamos en un momento histórico por la canonización de la primera santa argentina y la visita del presidente al papa Francisco”.