Cómo queda Cambia Mendoza ante una eventual alianza entre el PRO y Milei

El mapa de la política nacional se reconfigura a pasos acelerados y tiene repercusiones obvias en el escenario provincial. Después del balotaje, la cercanía entre -el por entonces candidato- Javier Milei y Patricia Bullrich fue instantánea gracias a que Mauricio Macri hizo las veces de mediador. Los votos de la dirigente del PRO migraron casi en su totalidad al libertario y el presidente agradeció la alianza nombrándola Ministra de Seguridad. La alianza entre en PRO y la Libertad Avanza es inminente y eso quedó claro esta semana. La incógnita es cómo impactará un divorcio entre la UCR y el PRO en las provincias en las que siguen siendo socios.

El presidente Javier Milei.

Con el tratamiento de la ley ómnibus, las cuerdas entre los partidos se tensaron al máximo porque los votos de los diputados de Juntos por el Cambio no apoyaron en su totalidad a la propuesta del Ejecutivo nacional. Desde el exterior, Javier Milei dio la orden de volver al proyecto a comisión, disparó contra los gobernadores en las redes sociales y pidió la renuncia de dos funcionarios: el titular de la Anses, Osvaldo Giordano, y la secretaria de Minería de la Nación, Flavia Royón.

Ante este panorama, la que salió a darle claridad a la nueva configuración del oficialismo nacional fue Patricia Bullrich. "Se viene un nuevo rediseño político, lo que se viene es una coalición entre el PRO y La Libertad Avanza", dijo la ministra en diálogo con medios porteños.

"La idea es la que tiene que regir y no las estructuras políticas. Estamos caminando juntos", agregó. La alianza se concretaría a través de cargos nacionales que quedan por cubrir y la conformación de un interbloque en el Congreso que integrarían La Libertad Avanza, el PRO y algunos radicales. De esta forma Juntos por el Cambio y la liga de gobernadores irían quedando cada vez más desdibujados.

Luis Petri, Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, Hebe Casado, Diego Costarelli y Tadeo García Zalazar.

Estos movimientos a nivel nacional pegan sus coletazos en las provincias e incomodan las alianza y coaliciones. Es el caso de Mendoza, en el que la vicegobernadora Hebe Casado busca ser presidenta del PRO tiene que tender puentes entre el gobernador radical Alfredo Cornejo y el Gobierno nacional.

"Cambia Mendoza siempre tuvo una conformación distinta a Juntos por el Cambio. Siempre hubo partidos que a nivel nacional no estaban", explicó Hebe Casado. "Yo estuve hablando con Mauricio Macri en Villa La Angostura y me dijo que íbamos a una coalición con LLA y con los radicales que quieran estar en la misma línea de pensamiento. Patricia Bullrich me dijo lo mismo", agregó.

Con respecto a lo que pase en el futuro en Cambia Mendoza, Hebe Casado dijo que "cada provincia va a ser autónoma para hacer la alianzas que correspondan".

"En Mendoza estamos de acuerdo en la mayoría de las cosas con la Nación. Hay que cambiar la economía del país, hacer cambios profundos, impositivos, laborales. Pero no vamos a permitir que se avasallen los ingresos que corresponden por ley a Mendoza ni que se toque todo aquello que tiene que ver con el crecimiento de la provincia", agregó.

Sobre la posibilidad de sumar a La Libertad Avanza mendocina a Cambia Mendoza, la vicegobernadora aseguró que primero hay que ver el panorama nacional y luego tomar decisiones locales. "Tengo diálogo permanente, casi diario con los libertarios de Mendoza. No así con Balter o el resto del Partido Demócrata", indicó

Los reclamos de Mendoza a la Nación

Durante el tratamiento de la la ley ómnibus los radicales mendocinos -excepto Julio Cobos- fueron obedientes. Sin embargo, Javier Milei no hizo diferencias y arremetió contra los mandatarios provinciales. Inmediatamente, los gobernadores de Juntos por el Cambio contestaron con un comunicado y entre las firmas estaba la de Alfredo Cornejo.

A esta diferencia, se suma esta semana las declaraciones del gobernador mendocino en Radio Mitre tras la decisión de Javier Milei de quitar los subsidios al transporte afuera del Área Metropolitana de Buenos Aires. La liga de gobernadores con Alfredo Cornejo en el centro

“Esta decisión solo eliminó los subsidios en el interior, en AMBA los está disminuyendo. Es decir, a la administración (Axel) Kicillof y a la de Jorge Macri no se los eliminó. Entonces, ni siquiera la hipótesis de que es contra los gobernadores es inteligente. Tiran al voleo”, dijo Cornejo.

“Mendoza apoyó, el presidente Javier Milei y el ministro Caputo saben que es así. Están haciendo una cosa poco inteligente, muy tonta, ridícula. Claro que hay que reducir subsidios en Argentina, pero hay que hacerlo de manera inteligente. No es de esta forma. Los que hicieron las cosas bien están siendo perjudicados”, agregó.

Por su parte, el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE del Gobierno de Mendoza, Tadeo García Zalazar, también fue contra el presidente Javier Milei esta semana para solicitar a la Nación que garantice determinados fondos para las escuelas. Tadeo García Zalazar.

"Los Ministros de Educación de todo el país, solicitamos al Gobierno nacional se garanticen los Fondos de Financiamiento Educativo vigentes, de modo tal de poder delinear seriamente la política educativa de cada provincia", dice la nota que fue presentada ante el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell.

Los ministros de Educación de la provincias pidieron detalles sobre el Fondo de Compensación Salarial Docente, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, Conectividad y Material Didáctico, Programas Educativos Nacionales y el Fondo de Infraestructura para poder delinear seriamente la política educativa en sus jurisdicciones.