Carolina Piparo respondió a los escraches de los "trolls" de Javier Milei

La diputada nacional, Carolina Píparo, respondió a los escraches que se hicieron desde el Gobierno Nacional y por parte de seguidores libertarios, luego de que la diputada haya votado en contra de un inciso durante la sesión por la ley ómnibus. Desde la cuenta oficial del presidente, se había formulado una lista de los legisladores que votaron "en contra del pueblo".

"Paren con la agresión y la pavada, y paren con el relato de amigo/enemigo que ya lo vimos mil veces y no funciona", le respondió Piparo a un usuario que le consultó sobre la razón por la cual votó en contra del inciso H. "Fuimos a elecciones para ser una fuerza distinta a eso, no para repetir errores", agregó.

En otra respuesta, agregó: "No estábamos de acuerdo con las excepciones que proponía otro bloque", sobre el inciso. "Fue modificado, nosotros apoyábamos el inciso tal cual lo envió el ejecutivo, sin excepciones", explicó.

"El bloque Buenos Aires Libre votó a favor de todas las emergencias y de todas las facultades delegadas solicitadas por el poder ejecutivo. El único voto negativo fue a UN INCISO, inciso H del artículo 4 (compuesto por ocho incisos). Específicamente, votamos en contra de una modificación propuesta por otro bloque sobre fideicomisos", había escrito unos días atrás, justificando su voto.

El tuit de Carolina Piparo

Los seguidores de Milei categorizaron a la diputada como "traidora", luego de que esta haya votado en contra durante la sesión de la ley ómnibus donde se votaba el punto por punto. Todo después desde que la cuenta oficial del Gobierno publicó una lista con diputados que votaron en contra de algún artículo de la ley.

Además, durante la tarde del viernes, Javier Milei también publicó un fortísimo tuit en contra de aquellos legisladores refiriéndose a ellos como "un conjunto de políticos que van a hacer lo imposible para mantener sus privilegios". "La casta. Lo venimos diciendo desde que nos metimos en política. Sabíamos que iba a pasar", continuó.

Milei justificó el escrache a diputrados: "Durante toda la campaña dijimos que nosotros íbamos a enviar nuestros proyectos al Congreso y los políticos iban a tener que decidir de qué lado de la Historia querían estar. Si querían ser parte del cambio o querían seguir manteniendo sus privilegios. También dijimos que si no acompañaban los cambios, los íbamos a exponer frente a la sociedad para que sus negociados, privilegios y corrupción quedaran expuestos".

"No vinimos a continuar con la rueda del juego de la política de siempre. Vinimos a romperla. No nos importan las operaciones, las difamaciones, los títulos de los diarios. No nos importan las presiones de quienes destruyeron este país. No estamos jugando un juego. No nos importa pagar el costo político de hacer lo que hay que hacer porque nuestro objetivo es solucionar los problemas de los argentinos y no perpetuarnos en el poder", agregó.