Absolvieron al exmarido de Carolina Píparo por el atropello a dos motociclistas: cuál es el motivo

Un tribunal penal de La Plata absolvió a Juan Ignacio Buzali (52), exesposo de Carolina Píparo, quien había atropellado a dos jóvenes por confundirlos con motochorros el 1° de enero de 2021.

Un tribunal penal de La Plata determinó la absolución de Juan Ignacio Buzali tras considerar que el hecho ocurrido en la madrugada del 1° de enero de 2021 no reunía los elementos constitutivos de tentativa de homicidio. La decisión sobre la situación del exmarido de Carolina Píparo se fundamentó en la ausencia de intención criminal y en el carácter accidental de los hechos.

Los magistrados evaluaron que la conducta desplegada por Buzali debió ser clasificada como lesiones graves, delito que ya se encuentra extinguido por prescripción legal. Esta conclusión contradijo la postura fiscal, que había solicitado una condena de 6 años de prisión tipificando los hechos como tentativa de homicidio. Asimismo, desestimó el reclamo más severo formulado por los abogados de las víctimas, quienes demandaban una sentencia de 8 años de cárcel.

Cómo fue el momento que Juan Ignacio Buzali atropelló a dos motociclistas Los hechos cuya calificación fue materia de controversia en el proceso judicial se remontan a la celebración de Año Nuevo. Según el relato confirmado por fuentes judiciales, Buzali y Carolina Píparo fueron víctimas de un robo perpetrado por seis individuos que circulaban en tres motocicletas en la puerta de una vivienda ubicada en la calle 47 entre 15 y 16, donde habían dejado al padre de la actual directora del Banco Nación. El asalto marcó el inicio de una cadena de eventos que culminaría en el atropello de dos jóvenes.

Tras el robo, la pareja se dirigía hacia una seccional policial con el propósito de radicar la correspondiente denuncia. Durante ese trayecto, se cruzaron con una motocicleta. Creyendo que se trataba de los asaltantes, Buzali realizó una maniobra evasiva brusca que resultó en el choque contra el vehículo, provocando lesiones a los dos ocupantes.