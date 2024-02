Patricia Bullrich confirmó qué sanción le aplicará al policía libertario

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que sancionará al miembro de las Fuerzas de Seguridad que llevaba consigo una insignia del partido libertario. Durante la activación del protocolo antipiquetes por la manifestación del miércoles frente al Congreso, un policía llevaba cocida en su pecho la bandera libertaria. Bullrich le aplicará una medida administrativa.

“Cualquier miembro de la fuerza de seguridad que tenga un distintivo que no pertenezca a la fuerza, y sea partidario, tiene una actuación administrativa”, indicó la ministra. Además, aseguró que habrá una "actuación administrativa” contra los efectivos “que tenga un distintivo que no pertenezca a la fuerza”.

Durante la manifestación de grupos de izquierda y opositores, mientras sucedía la sesión para votar la ley ómnibus en el Congreso, un efectivo policial llevó consigo un parche de la bandera libertaria, la cual aparece una serpiente bajo el textual "no pases sobre mí" (Don´t tread on me). La bandera es conocida como Gadsden. Cuando el policía vio que las cámaras de los medios comenzaron a filmarlo, trató de tapar el parche.

"Los gendarmes que trae Bullrich se identifican con las fuerzas del cielo. Patético”, lanzó Myriam Bregman a partir de los hechos. En las inmediaciones del Congreso de la Nación se vivió un momento de tensión. Durante la manifestación por parte de grupos de izquierda y opositores, los golpes y detenciones fueron moneda corriente. Además, la que Gendarmería Nacional y manifestantes mantuvieron el tránsito cortado en la Av. Rivadavia mientras adentro se debatía acaloradamente la ley ómnibus.

Así lucía el policía con la bandera libertaria

Para aplicar el protocolo antipiquetes, al trabajo de la Policía Federal se sumó Prefectura Naval Argentina, lo que aumentó el nerviosismo entre las fuerzas del orden y las agrupaciones que protestaban en la zona.

En medio de la marcha organizada por movimientos sociales y partidos políticos, la orden para las fuerzas fue liberar las calles para hacer cumplir las normativas impuestas por el Ministerio de Seguridad.

En esta línea, la ministra Patricia Bullrich elogió el accionar de la Policía: “Había una marcha ordenada, hasta que en un momento, decidieron, a propósito porque tenían un perfecto lugar en la plaza, salir a copar la calle”. “El objetivo era el de impedir que la gente pudiese volver tranquila a su casa. Se actuó de acuerdo al protocolo existente”, agregó.