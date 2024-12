Inseguridad en Mendoza: el análisis de Alfredo Cornejo tras un año agitado

Este último fin de semana, en el marco del primer aniversario desde que Alfredo Cornejo comenzó su segundo mandato, el gobernador repasó en una extensa entrevista brindada a MDZ todo lo que dejó el año. El mandatario habló de todo un poco: minería, educación, el rol de la oposición, aciertos, errores, turismo, elecciones 2025, su opinión sobre Javier Milei, etc. Uno de los temas que también abordó fue la seguridad, que en el último año le ha significado una piedra en el zapato debido al impacto que genera en el termómetro social.

Sobre esta temática en particular, Cornejo reflexionó: "Hay inseguridad en todo el país y en el mundo. Hay pocas ciudades seguras. En materia de seguridad hay un plan que se está desarrollando, que tiene que ver en modificar la conducta y los procedimientos de la Justicia en la penalización de los delitos. Se está cumpliendo". Al respecto, agregó: "De la noche a la mañana no se va a obtener una seguridad al 100% y no estoy conforme con lo que ocurre".

Para el gobernador mendocino "hay una mejor gestión de la policía en materia de recursos humanos, en equipamiento. Hay una baja sostenida en la década de los delitos violentos, de los homicidios".

Alfredo Cornejo y su balance del primer año de gestión. (Foto: Alfredo Ponce/MDZ)

No obstante, reconoció que "en los últimos años ha habido un aumento de los delitos que están asociados a la macroeconomía y a la economía en negro. El robo de teléfonos móviles y su venta en el mercado negro, de elementos de trabajo. En la ruralidad hay robos debido a que es difícil prevenir y cuidar la ruralidad. Todo eso está asociado a ese mercado negro, que es muy grande".

Cornejo hizo foco en el incremento de robos de autopartes y dijo que "el tema de los neumáticos es notorio". "Los mendocinos por año han ido a comprar neumáticos a Chile a precios 50%, o 70% más económicos que en Mendoza, que eso ha tenido que ver con el tipo de cambio. Comprarlo en varias gomerías, donde se venden usados y usados robados, cuesta lo mismo. Hay un mercado negro que es difícil prevenir. En materia de seguridad hay futuro de seguir manteniendo este plan", lanzó.

Consultado acerca del crimen organizado, donde hay picos de semanas muy violentas con balaceras casi a diario en sitios como el Oeste de Godoy Cruz, subrayó respecto a la venta de droga en la provincia: "El crimen organizado está vinculado a algunos delitos, fundamentalmente al narcotráfico. Es un problema que tiene toda la Argentina y buena parte de los países del mundo, incluso Estados Unidos. No quiero entrar en la discusión sobre la prohibición o no de estas sustancias, me circunscribo a lo que hay que hacer. Cuando uno habla del crimen organizado, habla de un sector minúsculo que se organiza y el soldadito es muy rentable.

Y agregó: "Vuelvo a la macroeconomía: si un pibe tiene más incentivo en vender tres veces en la semana marihuana o cocaína y gana más que un obrero de la construcción que trabaja seis días a la semana 8 horas diarias en el mismo barrio, son señales duras, difícil competir con eso. El énfasis lo ponemos en los procedimientos con la Justicia Federal con algo que habitualmente no se hacía, que trabajamos coordinadamente. En la Justicia provincial ya lo estamos haciendo. Tampoco ha sido un tema fácil de abordar. Insisto, con una economía en negro, con un promedio salarial muy bajo, con pocos incentivos...".

Cornejo aseguró que "de la noche a la mañana no se va a obtener una seguridad al 100%". "No estoy conforme con lo que ocurre en la materia, le exijo más a la Policía y a la Justicia. Hay fallas en ambas, que creo que se pueden ir mejorando, pero los instrumentos los tenemos cada vez más afinados. Ya estamos haciendo muchas cosas, los anillos que identifican autos y patentes, están funcionando. Hemos tenido que ir puliendo la base de datos. Pido disculpas por todo lo que falta y reconocimiento por los avances", expresó el gobernador.

Cornejo añadió que para 2025 el Gobierno comprará "un software de identificación facial para conectar a todas las cámaras. Si eso se gestiona bien, saltarán todas las alarmas de las personas buscadas o sospechosas de cometer delitos. Con inteligencia artificial podemos prevenir delitos. Eso llevará su tiempo, en marzo o abril estará operativo. Estamos empezando la academia de formación de policía para dar respuesta a esas alertas. Es decir estamos desarrollando un plan".

Por último, Cornejo afirmó estar "muy conforme" con el desempeño de la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, quien en más de una ocasión ha sido blanco de críticas por parte de la oposición cuando algún caso en materia de seguridad sacude a la provincia.

La entrevista completa