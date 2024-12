Cornejo: "La oposición antes se colgaba de Cristina y ahora se cuelga de Milei"

Entre elogios y reclamos, el gobernador Alfredo Cornejo analizó el vínculo con el presidente Javier Milei durante el primer año de convivencia política entre ambos. Habló del a la obra pública nacional, el futuro del Presupuesto 2025 y la posible eliminación de las PASO. En tanto, fue muy crítico con la oposición por su “falta de programa” y apuntó contra los ex aliados de Cambia Mendoza que pretenden “colgarse de Milei” como estrategia para disputar el poder.

El mandatario mendocino destacó como méritos del presidente lograr bajar la inflación, alcanzar equilibrio fiscal y dotarse de un programa de gobierno, que en gran medida pertenecía al proyecto político de Juntos por el Cambio.

No obstante, pidió por el avance de obras públicas nacionales que son estratégicas para Mendoza pero que están frenadas por el Gobierno nacional y advirtió que no sería de buena reputación para Argentina que no se apruebe el presupuesto por segundo año consecutivo. Asimismo, rechazó la propuesta oficialista de eliminar las elecciones PASO y resaltó que funcionan como una herramienta para evitar el poder de “la lapicera” de las cúpulas partidarias.

Por otra parte, Cornejo cuestionó a la oposición mendocina por rechazar las iniciativas del Gobierno provincial sin tener propuestas alternativas ni contar con un programa propio. En este sentido, resaltó que el kirchnerismo en su momento fue colgarse de la figura de Cristina Fernández de Kirchner y subrayó que el PRO y el Partido Demócrata (PD) ahora apelan a la misma estrategia pero colgándose de la imagen de Javier Milei.

Mirá la entrevista

-¿Cómo analiza la decisión del Gobierno nacional de no invertir en obra pública?

-Yo creo que hay un error de concepto del Gobierno. Yo creo que el Gobierno tiene en la cabeza la ideología, como dicen los americanos, de los padres fundadores, de quienes hicieron la constitución. Y yo coincido con eso. En el diseño constitucional, el Estado Nacional es liberal, se dedica a la defensa, a las cosas concurrentes de la seguridad, crimen organizado, fronteras. Se dedica a la política exterior y a la macroeconomía. Ahora, los estados provinciales se dedican a las funciones sustantivas del Estado que son la educación pública, que también es liberal, es la de Sarmiento. Las funciones sustantivas del Estado, como la salud pública, la seguridad, la administración de justicia las tienen las provincias. Con lo cual el Gobierno nacional lo que tiene que tener en la cabeza es que tiene que ser una economía liberal, un país liberal en lo político, republicano, democrático. Y la obra pública, que es competencia nacional, que son las rutas, por ejemplo, que son los diques o se lo transfiere a las provincias con sus recursos, o los tiene que hacer. Y eso es lo que no está definido, porque es muy lindo decir en el discurso que los privados lo van a hacer. La verdad que no hay ningún lugar del mundo donde los privados hagan el 100% de la obra. Hasta que esta economía esté normal en funcionamiento, ni siquiera vamos a encontrar muchos privados que quieran tomar una ruta.

-Pero el presidente Milei parece no tener intención de modificar su postura.

-El Gobierno hace un planteo ideológico a la hora de ser interpelado, pero en lo práctico está concentrado en el equilibrio fiscal y sólo en el equilibrio fiscal. No es un dato menor y yo le reconozco ese mérito, porque el país ha tenido en los últimos 60 años más desequilibrio fiscal que equilibrio fiscal. Yo le reconozco ese mérito y ese coraje para hacerlo, es condición sine qua non, no es condición suficiente. El segundo costo más importante no son los impuestos, es la logística. En la Argentina la falta de empleo en blanco es producto de las restricciones legales laborales, entonces hay que atacar el tema de las restricciones laborales y hay que atacar el tema de la logística y esas dos cosas no se atacan sólo con equilibrio fiscal, no se atacan sólo con no tener déficit, hay que atraer inversiones y hay que poner un cheque del estado nacional en la logística. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

-¿Cómo sería el panorama para el 2025 si no hay un presupuesto aprobado?

-No es buena reputación de la economía argentina no tener presupuesto por dos años seguidos. Debe haber presupuesto. En Mendoza en ese sentido ya tenemos las leyes de Impositiva y Avalúo aprobadas casi por unanimidad y vamos a tener el Presupuesto entiendo que la semana que viene. Eso da previsibilidad en líneas generales. No tener presupuesto le da mucha discrecionalidad al Ejecutivo. Los más interesados en que haya presupuesto en un sistema republicano debieran ser los que tienen los trabajos de control que es el Poder Legislativo. El Gobierno nacional tiene que demostrarle a los inversores de afuera y a los argentinos que la economía tiene una certidumbre, tiene un camino y no tener presupuesto no creo que sea bueno.

-¿Cuál es la respuesta de Milei cuando los gobernadores le hacen este planteo?

-La respuesta concreta cuando se plantean todos los temas de obra pública es que no hay plata y que si se pone el dinero en eso salimos del déficit cero. Entonces el único compromiso es terminar algunas obras que están empezadas y para otras el término es neutralizar y otras que tenían pocos porcentajes de inicio las dejaron sin efecto. Ese ha sido el plan concreto. Yo creo que si estuviese en el lugar de él hubiese hecho lo mismo, solo que yo no generalizaría en que todas son iguales porque hay obras que son realmente innecesarias, pero hay obras que hay que terminar sí o sí, como el gasoducto de San Rafael. La Variante Palmira la vamos a terminar con plata de la nación o con plata de la provincia, pero vamos a terminar porque esa obra es parte del plan estratégico territorial. Yo espero que para marzo o abril del 2025 esté terminada.

-¿Cree que hoy existe una oposición fuerte en Mendoza?

-Yo creo que el programa que encabezo yo con un grupo de gente intergeneracional, es un programa de sentido común en Mendoza. De recuperar el Estado para sus funciones básicas, no meterse en cosas que no hacen falta o que las puede hacer el sector privado. Lo que le pasa a la oposición es que no tiene un programa alternativo a eso. No quiere reconocer los logros. Debería reconocer los logros y proyectar lo que falta y hacer propuestas alternativas de lo que falta. Mendoza está estancada y lo dicen los mismos que ocho años gobernaron con nosotros. Mendoza está estancada. Claro, se ha detenido el crecimiento, pero se ha detenido en todo el país.

-¿Con los intendentes ha encontrado interlocutores?

-Creo que sí. Creo que hay un buen clima. Yo también estoy más tolerante a las estupideces. Pero yo sueño que haya un programa alternativo. Pero un programa es un programa, no una chicana en Twitter. El kirchnerismo y el peronismo no tienen un programa mendocino, su estrategia para conquistar el poder es colgados de la falda de Cristina, porque les resultó exitoso en el 2011 y les resultó exitoso con Menem en la década del 90. Su éxito es colgarse de una ola nacional que los lleve a gobernar en Mendoza. Con lo cual no tienen un programa mendocino. Y cargaron todos sus argumentos contra Cornejo, Cornejo, Cornejo, y realmente ya aburren.

Los que se desprendieron del frente Cambia de Mendoza siguieron el mismo discurso, solo que con Cornejo muerto en el placard. Porque eran aliados nuestros. No sé qué fue lo que cambió tanto en un año, era un problema de poder, no era un programa alternativo. Y ahora tienen una estrategia similar al kirchnerismo. En general cuando votan en contra votan juntos con La Cámpora. Pero además la estrategia es la misma: no tener un programa y colgarse de la Nación. Son más mileístas que Milei. Ellos siempre fueron liberales, ya sabían que había que ir por donde dice Milei y lo han descubierto ahora. Ese es todo su programa, colgarse de lo nacional y ganar una elección en Mendoza colgado del éxito del gobierno de Milei. Entonces hay una ausencia de programa y ahí radica la diferencia.

-¿Y cuál es la continuidad del actual programa provincial?

-Ese programa lleva tiempo. Es un equipo intergeneracional, hoy tenemos un gabinete mucho más joven en el afán de renovar credibilidad y legitimidad porque es obvio que el paso del tiempo genera un desgaste de las personas, pero no por el desgaste propio de la administración porque creemos que hemos hecho las cosas bien, aun admitiendo errores en ese proceso. Sino que el desgaste proviene de la ira acumulada en la sociedad argentina y mendocina por la alta inflación, por la falta de oportunidades, por el bajo promedio salarial, por el estancamiento del empleo en blanco. Es una ira razonable la de la sociedad. Que la sociedad lo canaliza mucho más en la política que en otras instituciones. Pero quiero decirle que todas las instituciones están perdiendo prestigio. Todas las instituciones políticas. Pero también están perdiendo prestigio las iglesias, los medios de comunicación. Hay una crisis. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

-En la política se canaliza en las elecciones, como ocurrió en el 2023. ¿Cree que en las próximas elecciones la ciudadanía puede volver a manifestarse en el mismo sentido?

-Creo que sí. Yo le veo un mérito más al gobierno de Milei que el de bajar la inflación, el equilibrio fiscal y el coraje para hacerlo. Y es que la mayoría de los populismos, de izquierda o de derecha, han ganado con consignas vacías y han aprovechado la ira social. Hay una ira en la sociedad y un deseo de cambio permanente en las órbitas nacionales. A Milei le podría pasar lo mismo cuando no obtenga resultados. Pero los populismos que han ganado muchas veces han ganado sin programa y terminan perdiendo después y no cumplen sus consignas. Milei se ha dotado de un programa y ese programa en gran medida es de Juntos por el Cambio. En la desregulación de Federico Sturzenegger que lo estaba preparando para Patricia Bullrich. El desarme de la deuda y la reconfiguración de la deuda lo estaba preparando el equipo de ‘Toto’ Caputo para Horacio Rodríguez Larreta. La ministra de Seguridad que es el mayor éxito que puede mostrar hoy día el gobierno de Milei, junto con la baja de la inflación, es Patricia Bullrich. Entonces se dotó de un equipo y un programa donde estábamos el Pro y el radicalismo. Más allá si fue orgánico o no la participación. Entonces el programa de Milei es más consistente que otros populismos que ganaron con consignas y eso le veo un mérito. Ahora, ¿cómo va a repercutir en las elecciones? La verdad que no lo sé, hay boleta única a nivel nacional, hay boleta única a nivel provincial.

-Y todavía no se sabe si va a haber PASO.

-Creo que es un error eliminar las PASO. Nosotros no lo tenemos previsto. Ningún régimen electoral es perfecto, todos tienen sus errores. Ahora, las PASO es un control del poder político, si no la cúpula del partido dirige a dedo las candidaturas. Acá se dice, bueno, en las listas sábanas ponen los obedientes, en general efectivamente se pone gente que vaya a ser leal al proyecto, no es uninominal el sistema que cada uno se elige por una circunstancia. Un intendente o un gobernador o una cabeza de diputados nacionales no puede llevar a cualquiera en una PASO, tenés que buscar a alguien que no tenga muertos en el placard. Yo creo que las PASO favorecen el voto ciudadano. Se dice que son caras, pero más caro es elegir mal. Yo no sé si Milei hubiese tenido visibilidad, si no hubiese tenido las PASO. Una persona sin partido en menos de dos años llegó a ser presidente. Entonces las PASO tiene que ver en la oferta y en la calidad de libertad que tiene el ciudadano, si no, lo hace la cúpula. La mayoría de las provincias no tienen PASO, los gobernadores no quieren PASO, quieren tener la lapicera todo el tiempo.