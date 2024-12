Accidente en Alta Montaña: Julio Cobos, durísimo con Javier Milei por el estado de las rutas

El diputado nacional Julio Cobos utilizó sus redes sociales para criticar al Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, por la falta de políticas de infraestructura y el deterioro de las rutas, en un contexto marcado por un trágico aumento de accidentes viales en la alta montaña de Mendoza, con un lamentable hecho ocurrido este fin de semana.

Cobos reconoció como un mérito del gobierno de Milei la baja de la inflación, aunque subrayó que esta se logró a con “altos costos sociales”. Sin embargo, su crítica más contundente apuntó a la gestión en infraestructura. "El resultado es negativo: nada que reconocer y todo por reclamar", señaló el legislador mendocino.

El diputado puso el foco en los riesgos asociados al deterioro de las rutas y la falta de políticas federales. "Los costos sociales son evidentes y pueden ser peores: incremento de accidentes viales por deterioro de las rutas, no existe política de vivienda, y ante un eventual despegue de la economía y el consecuente aumento de demanda de energía, no sabemos si la misma podrá ser atendida", dijo.

El contexto de sus declaraciones se enmarca en la preocupación por las rutas de alta montaña, en particular el Paso Internacional hacia Chile, donde la falta de mantenimiento y señalización adecuada ha sido señalada como un factor que contribuye a los siniestros viales. En la mañana del sábado, en el kilómetro 1.135 de la Ruta 7, un camión volcó y aplastó un vehículo menor entre los túneles 7 y 8 de la ruta a Chile. En el lugar un camionero maipucino perdió la vida al volcar y caer sobre el auto de una familia sanjuanina que, milagrosamente, salvó su vida.

A un año de gestión del nuevo gobierno nacional se debe reconocer como su gran logro la efectiva baja de la inflación, aún con los altos costos sociales que se generaron. Ahora, en materia de Infraestructura el resultado es negativo: nada que reconocer y todo por reclamar.

Cobos también recordó que "en 1999, en Mendoza, se construyó con fondos provinciales la doble vía en la RNº40, del acceso sur a la RN°7. Además, se comenzó la primera etapa del Paso Pehuenche. Hoy, la reconstrucción y mejoras se han vuelto prioritarias y deberán hacerlas las provincias".

Asimismo, enfatizó que los gobernadores se ven obligados a cubrir responsabilidades que corresponden al Gobierno nacional, dado que Nación decidió pasar la motosierra en lo que respecta a obra pública. "Los gobernadores, aún con la merma notoria de ingresos a provincias, tendrán que asumir la responsabilidad y encarar obras por convenio con Nación", sentenció el exvicepresidente.

El diputado cerró su mensaje con un reclamo directo a Javier Milei. "Señor presidente, si sus funcionarios no andan por las rutas, si no escucha los planteos lógicos de la oposición, si no entiende la necesidad institucional, financiera y federal de contar con un Presupuesto, al menos lea los diarios para ver la realidad que vivimos".