Patricia Bullrich y José Luis Espert empiezan a preocuparse por sus aliados cercanos a Javier Milei

Patricia Bullrich confiesa en la intimidad: “Es imposible laburar con estos tipos”. Quienes la escuchaban eran importantísimas figuras del nuevo mundo libertario que dialogan con ella desde hace mucho tiempo. Tienen otras responsabilidades, son cultores del cambio propuesto por “las fuerzas del cielo”, pero como en sus tareas llevan recorridos más kilómetros bonaerenses que las de la propia ministra, ya vienen alertados de esto desde hace mucho tiempo. No se asombraron.

En un despacho muy transitado de la Casa Rosada, donde se suelen tejer más que un acuerdo del más alto nivel, el dueño de esa ala del histórico edificio presidencial escuchó a uno de sus invitados emitir también una fortísima recriminación sobre el armado y la “tropa” que maneja la persona de la que también se quejó Bullrich. Sebastián Pareja, de él hablaron en ambos encuentros.

Más lejos de ahí, pero con diálogo semanal con Javier Milei por temas económicos y parlamentarios, José Luis Espert también refunfunea por las cosas que debe soportar quienes han sido designados coordinadores de su sector político cuando deben cruzarse con los territoriales armados por Pareja. Las experiencias han sido todas negativas porque, al parecer, no hay coincidencias en los proyectos municipales, provinciales y, fundamentalmente, “no hay piel”.

Karina Milei, en septiembre, convocó a una reunión con todos los responsables de las diversas líneas internas que deben convivir en el armado libertario bonaerense. Más precisamente trató de amalgamar a los representantes de la ministra de Seguridad, representada por Pablo Walter, a los propios, Pareja y el Senador bonaerense Carlos Curistis, y los armadores de “el profe” Espert, Cristian Micuchi y Marcelo Caravaca, entre otros.

“El Jefe” tuvo que intervenir personalmente por la descoordinación observada y la mala vibra que existía entre los distintos equipos. Luego de esa bajada de línea directa parecía que todo empezaba a confluir y hasta se vieron reuniones seccionales coordinadas, pero luego de un par de esfuerzos, todo se volvió a estancar.

A la par de todos estos grupos con cierto anclaje territorial empiezan a tener incidencia Daniel Parisini, conocido en el mundo virtual como El Gordo Dan. El vecino de Bella Vista ya ha dicho que si le proponen ser candidato a diputado nacional él lo aceptaría. Los libertarios, y Santiago Caputo en particular, creen interiormente que necesitan personas capaces de ubicar la discusión en un extremo como lo hizo Cristina Fernández de Kirchner durante toda una década.

Coordinadores descoordinados.

En eso no hay dudas de que tanto el comunicador de streaming como su conductor lo hacen muy bien. Discutir contra frases casi ridículas, armadas para un nuevo relato, es imposible no sólo para la política tradicional, sino para los que se consideran normales. Como dijo Axel Kicillof, “la normalidad no existe más”.

Agustín Romo y Nahuel Sotelo, también del team de Caputo, conviven casi diariamente con los “territoriales” de Pareja y la tensión se nota. Esa guerra fría se observa en actitudes y declaraciones. La única pelea directa se dio en la Universidad de La Plata en una discusión por la conducción del centro de Estudiantes de Economía. Pareja y Romo compitieron abiertamente y entre ambos solo alcanzaron el 5% de los votos.

Romo es el coordinador de La Libertad Avanza en San Miguel, distrito que domina desde hace más de una década Joaquín De la Torre, que los observa como una bocanada de aire fresco, pero no compra todos sus productos. El presidente del bloque libertario de la Cámara de Diputados provincial, Romo, y El Gordo Dan conviven en el mismo municipio guiados, a veces, por el senador provincial.

En Tres de Febrero fue puesto desde la Casa Rosada otro colaborador directo del monotributista con mayor poder de la Nación. Lucas Luna es un fiel custodio del mensaje purista del mensaje de Milei y prefiere convivir y hasta interactuar con los amigos de Pareja en la región, fundamentalmente con el coordinador general de la región, Ramón “Nene” Vera, diputado provincial aliado del actual jefe de la SISU.

Vera se hizo famoso por su pirotécnica aparición en el acto de Parque Lezama donde se hizo la primera presentación de Karina Milei junto con el partido de La Libertad Avanza. Eso le valió cierta recriminación y hasta se dudó por su continuidad en lo más alto de la organización libertaria. Pero es el propio presidente de la Nación el que, quizás sin saberlo, convalida la idea de Pareja, Vera, y tantos otros con pasado en el peronismo.

“El Fuego se combate con Fuego”, dijo Javier Milei en su discurso de la ultra derechista CPAC. ¿Eso convalida, entonces, la aparición del ex jefe de la barra del Club Laferrere Fabrizio Martínez y del ex concejal de varios espacios políticos de Avellaneda y cercano a la barra de Independiente Cristian “Terremoto” Fratini como coordinadores de la Tercera Sección Electoral y de Avellaneda de la agrupación La San Martín?... La similitud con la casta empieza a pasarse de la raya. Sentado, Millman. Abajo los coordinadores de La San Martín

A Fratini y Martínez los vio con sus propios ojos el ahora casi retirado Gerardo Millman en el encuentro que realizaron los referentes libertarios en Avellaneda. El diputado nacional aliado de Patricia Bullrich no podía encontrar una manera cómoda de sentarse y observar todo el espectáculo.

“Hay algunas contradicciones internas”, se ríe con ganas uno de los que intentaron ser parte pero ahora mira todo con más distancia. “Se rasgan las vestiduras en contra la política, creen que están participando de una revolución invertida del kirchnerismo pero defienden a los sindicalistas que se atornillan en sus cargos o meten barras bravas en la organización… Todo no entra en lo que se quiere presentar como lo nuevo”, sentenció.