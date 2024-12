Todo lo que dejó la reunión entre el Gobierno y los intendentes mendocinos

Este jueves, se llevó adelante el esperado Congreso Municipal convocado por el Ejecutivo provincial, el cual fue presidido por los ministros de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; y de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad. El cónclave tuvo lugar en el hotel Turismo Tupungato y -con algunos faltazos en el medio- contó con la participación de 12 de 18 autoridades municipales.

Además de funcionarios del Ejecutivo provincial e intendentes, participaron delegados de las distintas intendencias y de los Concejos Deliberantes de cada departamento. Dieron el presente Ulpiano Suarez (Ciudad de Mendoza), Diego Costarelli (Godoy Cruz), Marcos Calvente (Guaymallén), Matías Stevanato (Maipú), Francisco Lo Presti (Las Heras), Edgardo González (Lavalle), Fernando Ubieta (La Paz), Alejandro Morillas (San Carlos), Emir Andraos (Tunuyán), Gustavo Aguilera (Tupungato), Celso Jaque (Malargüe) y Alejandro Molero (General Alvear).

Hubo faltazos, tanto oficialistas como opositores. No asistieron los radicales Mario Abed (Junín) y Raúl Rufeil (San Martín); los peronistas Omar Félix (San Rafael) y Flor Destéfanis (Santa Rosa); el intendente de La Unión Mendocina Esteban Allasino (Luján de Cuyo); ni Ricardo Mansur (Rivadavia), del partido Sembrar.

De igual manera, todos enviaron representantes en su nombre. Félix se encuentra fuera del país y Destéfanis tenía un evento "muy importante" en agenda. Mientras que sobre los jefes comunales del Este, Rufeil y Abed, aún no hay precisiones acerca de su ausencia. En los casos de Allasino y Mansur, ya habían anticipado que no viajarían al Valle de Uco en el medio de acusaciones en contra del Gobierno provincial. El lujanino entiende que su territorio pierde 1.800 millones de pesos al año, por lo que irá a la Justicia. El rivadaviense considera que su comuna, con el actual esquema, se vio perjudicada tras dejar de recibir regalías del petróleo.

Se debatieron temas como la Ley de Coparticipación, el alumbrado público, la actualización de mapas y bases catastrales, el tratamiento ampliado sobre OSEP y el análisis del código de edificación unificado; entre otros. Se destacó, principalmente, el reparto de la coparticipación. Se trata de un tema que generó una importante controversia a comienzos del año por las modificaciones en el reparto de los recursos, producto de los datos del Censo 2022 y a raíz de la reforma en el Coeficiente de Desarrollo Municipal que impulsó el oficialismo en la Legislatura. Incluso, es por este aspecto que intendentes como Allasino y Mansur se encuentran en pie de guerra.

Una fuente municipal deslizó que, tras las exposiciones, "todos coincidieron en que hay que cambiar el sistema de coparticipación". "La salida del conflicto es que el reparto sea en base a un criterio de eficiencia, pero a partir de un excedente del piso que marca la coparticipación. Algunos intendentes hablaron de que el cambio no sea brusco...", señalaron.

A su vez, según relató, otros cuestionaron que las comunas "queden a merced de la coparticipación", ya que "los municipios deberían tener sus herramientas para proveerse de recursos".

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Ante la consulta de MDZ, Diego Costarelli, máxima autoridad municipal de Godoy Cruz, aseguró tras la reunión: "Súper positivo. Los cambios que impone la sociedad son inminentes y ese nuevo orden encuentra a los intendentes muy protagonistas, lo que nos obliga a ser cada día más eficientes y a generar nuestros propios recursos incentivando la participación del sector privado". Sobre cuál será el próximo paso a seguir, contó: "Yo ofrecí una segunda reunión en marzo en Godoy Cruz y quedaron en responder".

Por su parte, desde la Municipalidad de Maipú indicaron a este diario que "el intendente (Matías Stevanato) pidió una mirada Federal al debate por la coparticipación". "Él hizo mención a lo que sucedió en la última discusión en donde Maipú se le quitaron fondos y, además, habló sobre la situación de la comuna, que presta servicio de agua y cloaca junto con otros dos departamentos que eso", comentaron.

"Matías pide que todos tengan esa visión de tratar de ceder un poquito para que Mendoza crezca. Él estaba enojado porque se discutió mucho cuando se modificó el coeficiente regional porque Maipú perdió. En la proyección que tenemos casi 800 millones de pesos. Luján creo que 1800 y nosotros 800 millones. Si esos fondos se distribuyen en algunos municipios que la están pasando tan mal, se justifica. Hay que tener esa discusión", consideraron desde el departamento peronista.

Y sumaron: "Debería ser contemplado también porque en Maipú para prestar el servicio en algunas zonas tenemos 60 perforaciones de agua y los gastos de luz impactan fuertemente en los números municipales".

En tanto que Ulpiano Suarez, de la Ciudad de Mendoza, aseguró en un escrito difundidos por los canales oficiales de la Capital: “Desde hace mucho tiempo que veníamos planteando quejas al régimen actual, que hay que modificarlo, pero eso quedaba en un off o en una charla con un periodista. Hoy tenemos la posibilidad de hacer todos nuestros planteos. Es necesario modificar el régimen actual de coparticipación y avanzar a uno que contemple criterios de eficiencia, criterios evolutivos de cuánto se produce, y que también contemple criterios poblacionales y los mayores costos para prestar servicios en municipios más extensos”.

“Tenemos que avanzar hacia un régimen que contemple estos tres criterios y siempre la duda es cómo hacerlo, porque cuando se cambia de régimen hay quienes ganan y quiénes pierden. La propuesta que traigo es una propuesta donde nadie pierde, porque vamos a garantizar para el año próximo lo mismo que está recibiendo cada municipio hoy, pero cuando la coparticipación crezca, en ese excedente, se tendrá en cuenta los criterios de eficiencia, criterios de producción y generación de riquezas”, añadió.

“Bienvenido el debate, es una muy buena iniciativa del gobierno provincial, tenemos que dar este debate de cómo dividimos los recursos para que haya municipios más eficientes, que preste mejores servicios y que se involucren con la agenda del desarrollo económico. Y no caer en la postura fácil y populista, de un proyecto de ley como el impulsado por el peronismo que la solución más fácil es aumentar el porcentaje de coparticipación. Esto es peor porque vamos a seguir distribuyendo más recursos para financiar la ineficiencia en algunos municipios”, concluyó.

Qué dijo el Gobierno

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, expresó que “la conversación con los intendentes ha sido genuina y muy dinámica. Son conversaciones que en el resto del país no ocurren, que los jefes municipales de distintas fuerzas políticas lo hagan con el Gobierno provincial, para averiguar cuál es la mejor forma de eficientizar el reparto de recursos. Esperamos que esto sirva para alcanzar los consensos necesarios para buscar un mejor reparto, si es que eso sucede”.

Ordenar gastos para ser más eficientes y bajar la presión tributaria.

Ordenar gastos para ser más eficientes y bajar la presión tributaria.

La conversación entre @MendozaGobierno y los intendentes ha sido muy positiva y dinámica, destacando la importancia de los aportes entre distintas fuerzas políticas para eficientizar el reparto de recursos

“Nosotros no estamos dispuestos a negociar el déficit fiscal, no estamos dispuestos a bajar la presión impositiva y no estamos dispuestos a negociar como frente político la prestación de mejores servicios. Y la realidad ha demostrado que hoy los 18 departamentos están bien equilibrados fiscalmente, lo cual es muy bueno. Habla bien de las administraciones municipales en nuestra provincia y de que cada vez la realidad es más compleja y tenemos que adaptarnos a eso. Hoy todos trajeron aportes, cada uno trajo su punto de vista, la realidad de sus municipios que obviamente es muy diversa y que creo que hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer cualquier modificación”, manifestó el funcionario.

Y agregó: “Cada 2 años, el Poder Ejecutivo de la Provincia convocará a un Congreso Municipal, que será presidido por el ministro de Gobierno y que estará constituido por: 5 delegados del Gobierno provincial, el asesor de Gobierno, 2 delegados de la Intendencia municipal y 2 del Concejo Deliberante de Capital, un delegado por cada intendencia y otro por cada Concejo Deliberante de los departamentos y un delegado por cada comisión municipal que exista creada y en funciones en la provincia”.