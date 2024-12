Allasino redobla la apuesta e irá a la Justicia: "Luján pierde $1.800 millones al año"

Este jueves se celebró el Congreso Municipal en donde los intendentes de Mendoza discutieron la coparticipación entre los municipios. Sin embargo, la reunión no estuvo completa. Hubo dos ausencias confirmadas: Esteban Allasino, de Luján de Cuyo y Ricardo Mansur, de Rivadavia. ¿Por qué faltaron a la reunión?

El clima de tensión es cada vez más intenso. Los intendentes ya han manifestado en varias ocasiones su descontento con algunos cambios que llevó a cabo el Ejecutivo en la distribución de recursos económicos entre los municipios. Esteban Allasino confirmó que tomará la vía judicial para defender los intereses de Luján, y explicó en MDZ Radio sus razones tras la decisión. También adelantó la posible autonomía municipal para Luján de Cuyo.

Allasino se definió como un "amateur" en el juego político. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

El conflicto de Luján de Cuyo

El intendente argumentó que el congreso municipal "no es ejecutivo. Lo que se decide no se implementa. No tiene una definición sobre cómo distribuir la riqueza que generan las familias de Mendoza", destacó. Allasino busca un cambio efectivo en la distribución y por eso va a la Justicia.

El intendente señala que "la Ley de Coparticipación prevé que para discutir los repartos se establezca una comisión bicameral". Esta, al ser parte de la Legislatura, "si que tiene peso ejecutivo. Pero viene postergándose desde 1996. Desde 1996 no se ha discutido a fondo cómo redistribuir la riqueza que genera Mendoza", cuestionó.

Hay más de 140 bodegas en Luján que aportan a la economía de la provincia. Foto: Municipalidad de Luján de Cuyo

Además, habría un sustento legal para que el intendente acuda a la Justicia: "En la actual ley que convoca al congreso municipal, se establece en el artículo 9 que cuando un municipio o varios tengan conflictos entre ellos o con el Gobierno provincial, pueden recurrir a la Suprema Corte", explicó. Pero entonces, ¿Qué conflictos tiene Luján como para hacer esto?

El intendente definió el problema como un "conflicto de intereses". Se llevó a cabo un "anexo genuino de territorios en 2011 con el límite con Maipú y 2018 con toda la zona del Pedemonte". Teniendo en cuenta ese nuevo territorio, Allasino explica que "no se nos dio esta participación en su debido momento. Entonces iniciamos una acción en la Suprema Corte. Y por otro lado en ese mismo documento legal solicitamos que se establezca la bicameral como el instrumento legal previsto para dirimir una nueva ley de coparticipación".

"Nuestra demanda entra en los márgenes de la ley", destacó. "Y reunirnos en un simple encuentro de diálogo (congreso municipal) nos parecía insuficiente". El interés de Luján es "que nos paguen lo que nos corresponde. Luján pierde 1800 millones de pesos al año y lo vamos a discutir en la Justicia. Nos devuelven tan solo el 7% de la riqueza total que aportamos", agregó.

Posible autonomía de Luján de Cuyo

Celso Jaque, intendente de Malargüe, anunció recientemente su búsqueda de lograr la autonomía municipal. Allasino se mostró de acuerdo con la medida. "La Argentina ostenta decir que es un país federal pero sus regímenes son unitarios". En ese sentido, comparó el sistema actual con el de Alemania: "Ellos tienen un sistema de recaudación inversa. Recauda el municipio y es el municipio el que le coparticipa a la provincia y a la Nación. Y esto es porque tienen autonomía", destacó. Celso Jaque presentó un documento para declarar la autonomía municipal de Malargüe. Foto: Santiago Tagua/MDZ

"La autonomía permitiría no solo ordenar aspectos económicos, sino también aspectos legislativos. Por ejemplo, nosotros para hacer un montón de modificaciones a las normas de uso de suelo tenemos que arbitrar acuerdos y orden con el Gobierno provincial", que termina siendo un proceso muy largo y "lleno de trabas". Si Malargüe hubiera sido autónomo, "la aprobación de los proyectos mineros no habría necesitado la aprobación en el Poder Legislativo".

Allasino argumentó que "Mendoza no crece. Y si los municipios fueran autónomos tal vez todo sería más sencillo. Es por esto que nosotros queremos que Luján vaya a la autonomía municipal", confirmó.

En la Corte Suprema "tenemos planteadas tres cuestiones: El resarcimiento resarcimiento económico por los beneficios coparticipables no recibidos, que se establezca un régimen para modificar la coparticipación a través de la bicameral y también pedimos que se establezca el concepto de autonomía municipal para que nosotros podamos tener voz a la hora de dirimir estos intereses ", concluyó.

