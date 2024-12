El Gobierno impulsará una reforma para que los extranjeros paguen la salud y las universidades

Este martes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó en conferencia de prensa una serie de reformas relacionadas con políticas migratorias con las que la administración del presidente, Javier Milei, buscará avanzar en el corto plazo. Una de las propuestas está vinculada al cobro de aranceles a extranjeros no residentes que deseen estudiar en las universidades nacionales. También adelantó el "fin de la gratuidad de la atención médica a los extranjeros".

El vocero presidencial señaló que el Gobierno impulsará cambios en la política migratoria con el objetivo de "avanzar hacia un país ordenado, que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos".

Sobre el arancelamiento de la educación superior a extranjeros, el funcionario explicó que el objetivo es que las Universidades Nacionales tengan la opción de cobrar aranceles a estudiantes extranjeros que no sean residentes. Con la ejemplificación de que hoy en día "uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero", dijo que este cobro "va a ser una fuente de ingresos para las casas de altos estudios, que las va a permitir financiarse".

Al mismo tiempo, sobre la atención en salud, señaló que el Gobierno le pondrá "fin" a su gratuidad para los extranjeros, aclarando que los organismos serán los encargados de determinar las condiciones para el acceso al sistema.

UBA FADU

En este sentido, puso de ejemplo a la provincia de Salta, que desde que se tomó una medida similar, en la provincia se disminuyeron en un 95% la atención médica a no residentes, resultando en un ahorro de 60 millones de pesos. "Esto no solo implica ahorro fiscal si no también una mejor atención para nuestros ciudadanos. Nos despedimos de los famosos tours sanitarios tan conocidos acá", señaló.

"Un anhelo que tenemos es que el residente argentino esté por encima del no residente, en un montón aspectos", desde la cuestión académica, hasta el médico, y dijo que el extranjero que viene en el "tour sanitario" dentro del contexto económico argentino, "es bastante poco justo".

Dentro de estos cambios migratorios, el vocero dijo que el Gobierno incluirá más delitos como causa o justificativos para expulsar del país a un inmigrante del país.

Hospital Fernández

"Si a un delincuente se lo atrapa en flagrancia, se lo atrapa cometiendo el delito, o violentando el sistema democrático, será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país", ejemplificó. "Además, quedará del otro lado de la frontera a quinees intenten entrar con documentación apócrifa o que se sospeche que el motivo de su ingreso es diferente al que efectivamente manifiestan cuando hacen el trámite migratorio", agregó en esta línea.

"Los malandras y los ocupas deben quedar afuera de la Argentina", reforzó.