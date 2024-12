Tras el piñazo en la Legislatura, Kicillof enfrenta otro problema de cara al 2025

El Gobierno de Buenos Aires y principalmente, Axel Kicillof, recibieron ayer un tremendo golpe. Y lo saben. Sin Presupuesto 2025, Ley Fiscal Impositiva y el endeudamiento requerido, el exministro de Economía tiene otro frente abierto: el desdoblamiento de las elecciones legislativas del año que viene.

Como señaló MDZ días atrás, el escenario propició la apertura de un nuevo round entre el gobernador bonaerense y la expresidenta, Cristina Kirchner. Ayer se sumó otro actor. Tras la decisión de Jorge Macri de desdoblar los comicios porteños de los nacionales, una buena parte del PRO comenzó a presionar para que Kicillof vaya en el mismo sentido.

Hace una semana, desde el entorno del gobernador señalaban que "hay tiempo", en respuesta a la impaciencia del sector que comanda Cristina y que en privado dice lo contrario. "Aún hay un montón de temas pendientes que pesan al momento de la decisión", retrucaron desde el entorno del Gobernador. Ahora, tras el piñazo recibido ayer, los tiempos podrían acotarse. O no.

La calificación de "peronista tardío" esgrimida días atrás por Cristina Kirchner, en clara alusión a Kicillof, no ayuda al peronismo que aún no termina de lamerse las heridas e insiste con abrir otras. La necesidad del ex mimado por la presidenta del PJ de no convertirse en Alberto Fernández, tampoco. Sabe como terminó esa alianza.

Mientras se acomodan los guantes, la discusión hoy es de estrategia electoral. En La Plata afirman que aún deben analizarse múltiples escenarios. Antes de avanzar o no, desde el entorno de Kicillof argumentan que el desarrollo o la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) condiciona todo. El proyecto del legislador bonaerense por el Frente Renovador, Rubén Eslaiman, que plantea que las PASO 2025 no sean contempladas, no eliminadas, juega un papel clave. "No tiene los votos", explican.

En el caso de las PASO, otro escollo está marcado por la ley. Si las primarias continúan sin modificaciones ni suspensiones, Buenos Aires deberá llevar adelante los comicios el mismo día y los bonaerenses se verán obligados a acudir a las urnas tres veces. No es algo que deseen en el gobierno, donde han tomado nota sobre el cansancio de la gente con lo que Milei llama "casta".

La idea de adelantar las elecciones para la renovación de cargos legislativos provinciales y municipales espanta al cristinismo. Según el sector, sería entregarle en bandeja ese round electoral a Javier Milei. Es más, piensan que es un error separar el proyecto bonaerense del nacional.

Por su parte, en La Plata, las voces que impulsan el desdoblamiento entienden que la gestión de Kicillof puede ganarle tranquilamente a la Libertad Avanza y, advierten, nacionalizar la elección podría impactar negativamente por una posible avalancha de votos libertarios.