Las amenazas de Rodolfo Aguiar contra el Gobierno: "Hay que robarles la motosierra y cortarles la cabeza"

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, apuntó fuerte este viernes contra el Gobierno de Javier Milei y aseguró que "en 2025 les van a robar la motosierra y les van a cortar la cabeza a ellos". "No vamos a tolerar más despidos en el Estado", sentenció el sindicalista en sus redes junto con una foto hecha en inteligencia artificial donde un grupo de delegados del gremio con sus característicos chalecos verdes atacan con una motosierra a un león.

Aguiar abrió su posteo con un reclamo por la continuidad laboral de los 57.513 contratos de empleados públicos que vencen el 31 de diciembre y aseguró que el Ejecutivo "debe terminar con la reprecarización laboral en el Estado firmando los nuevos vínculos por el plazo mínimo de un año".

En ese sentido, el gremialista reiteró su demanda por la anulación del Sistema de Evaluación Pública, el mecanismo que desarrolló el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para evaluar la aptitud de más de 40 mil empleados públicos que finalizaban sus contratos a finales de este año. En su momento, ATE había llegado a proponer "poner un camión con sonido" fuera de las oficinas donde se rendían los exámenes para "dictarle las respuestas” a los trabajadores que rendían.

La imagen hecha con IA que compartió Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE.

El examen del Gobierno era obligatorio para la permanencia en el cargo, pero no era garantía de la misma. Por ese motivo, el secretario General de ATE pidió "incorporar en la planta permanente a ese universo de trabajadores que ya se presentó a rendir" y señaló que "en el 96% de los casos aprobaron en primera instancia los exámenes".

A su vez, el representante de los trabajadores estatales sostuvo que "más allá de su relato exitista y fantasioso, el Gobierno pierde fuerza" y enfatizó que "hay que salvar la democracia y la institucionalidad poniéndole límites claros a Javier Milei". "El próximo año la estabilidad tiene que volver a ser un derecho en el empleo público. Tenemos que lograr que recuperen el poder adquisitivo los salarios y jubilaciones e impedir que se siga desguazando el Estado y rematando el patrimonio estatal", concluyó Aguiar.

El dirigente sindical es una de las voces más combativas contra la gestión libertaria, que a mediados de septiembre ya lo había denunciado a través de la Secretaría de Transporte que comanda Franco Mogetta por "infundir el temor público". En esa oportunidad, Aguiar había asegurado en el marco de un paro llevado adelante por los gremios aeronáuticos que "había riesgo para la vida de los pasajeros" y que "se encontraba afectada la seguridad de todos los vuelos" que insistían con salir pese a la medida de fuerza.

Además, el estatal fue uno de los líderes gremiales que no aflojó la presión sobre el Gobierno y decidió continuar con las medidas de fuerza pese al no acompañamiento de entidades obreras de peso como la CGT. "No tenemos otro destino que salir a la calle y pelear. Lo que está en peligro con este Gobierno es la democracia misma”, había remarcado Aguiar en noviembre ante la posibilidad de que se llevara adelante un paro general.