El dardo filoso de Fabiola Yañez a Alberto Fernández por la denuncia sobre violencia de género

Fabiola Yañez, exprimera dama, apuntó nuevamente contra Alberto Fernández luego de que el expresidente busque apartar al juez Julián Ercolini. "Alberto podrá recusar jueces, pero no las imágenes con sus amantes en Casa Rosada”, aseguró Fabiola.

“Alberto Fernández podrá recusar jueces, pero no las imágenes con sus amantes en Casa Rosada”, afirmó Yáñez en diálogo con Ok Diario al hablar del famoso vídeo de Alberto junto a Tamara Pettinato en el despacho presidencial. Esas imágenes que datan de enero de 2022 y que muestran a la periodista sentada en el histórico sillón de Rivadavia, manteniendo una conversación de tono íntimo con el entonces mandatario.

La exprimera dama también se acordó de Cecilia del Milagro Hermoso, quien pasó de controlar las redes sociales de Dylan, el perro del expresidente. “Ella había sido su pareja y cuando él asumió el gobierno le otorgó un alto cargo directivo sin tener las cualificaciones necesarias, ni los títulos ni la experiencia requerida para ese puesto, con un sueldo exorbitante. Y no fue la única, hubo varias personas en situaciones similares”, manifestó.

Fabiola Yañez junto a Dylan.

Hermoso gozaba de un privilegio excepcional, ya que, era la única persona con acceso a la clave privada de Twitter de Fernández y la ex primera dama señaló a la mujer como una de las presuntas amantes del ex presidente, vinculando su ascenso profesional con esta supuesta relación personal.

Por último, Fabiola habló del hostigamiento que sufre de Alberto Fernández, ya que siguen teniendo relación por su hijo Francisco: “Lo que está sucediendo es que estoy recibiendo de su parte el mismo tipo de hostigamiento que sufría antes, pero ahora relacionado con Francisco. Constantemente envía mensajes diciendo: ´¿Por qué no pusieron a Francisco?´ o ´Francisco no habló bien conmigo´. Llega a escribir los mismos mensajes hasta dos veces al día. Todo esto me hace revivir el maltrato que yo sufría antes. Está ejerciendo nuevamente violencia psicológica. Gracias a Dios mi hijo es demasiado pequeño para darse cuenta, pero yo no puedo seguir recibiendo este tipo de mensajes todos los días, y a veces hasta dos veces por día".