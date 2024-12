Confirman la multa a un exintendente por el uso irregular de la tarjeta corporativa

El Tribunal de Cuentas de Mendoza ratificó una multa que había aplicado al exintendente de Lavalle, Roberto Righi, a raíz de irregularidades en gastos sin respaldo por el uso de la tarjeta corporativa del municipio durante el año 2022. El ex jefe comunal deberá pagar $200.000 y también fueron sancionados otros dos ex funcionarios municipales. No obstante, el órgano de control dejó sin efecto un cargo que exigía el reintegro de $57.000.

Righi había sido sancionado a través del Fallo N° 18.023 que analizó la rendición de gastos del Ejercicio 2022 y publicado en mayo pasado. El Tribunal de Cuentas impuso una multa de $200.000 al ex intendente peronista de Lavalle y le había formulado un cargo por $57.000, junto a otros exfuncionarios municipales, para que reintegren el valor de un pasaje aéreo que no estaba justificado.

Durante la auditoría realizada por el órgano de control se detectaron irregularidades en el uso de una 'tarjeta corporativa' (similar al uso de tarjeta de crédito), que es de titularidad del Intendente Municipal. A su vez, remarcó que los responsables del municipio no presentaron documentación que acredite la compra de un pasaje por 20.120 pesos, pero además de ello detectaron que se compró un pasaje a una persona que no trabajaba en la comuna.

Pero además, el Tribunal dispuso la aplicación de una multa a Righi por las deficiencia en el sistema de control interno y del sistema contable y también aplicó sanciones a otros ex funcionarios de la comuna.

Ante esto, el exintendente presentó un recurso de reconsideración junto al exsecretario de Gobierno, José Luis Blanco; y el ex director de Hacienda, Juan Carlos Molina. Cuestionaron los puntos del fallo Nº 18.023 (ejercicio 2022) que hacían referencia a “irregularidades en gastos sin respaldo por uso de tarjeta corporativa” y a “deficiencias en la documentación de rendición que acredite el gasto y falta de documentación”.

Tras el análisis de la documentación que sumaron los exfuncionarios municipales, el Tribunal de Cuentas consideró que correspondía dejar sin efecto el cargo que se impuso para el reintegro de los $57.000. Aclararon que el costo total del pasaje cuestionado tuvo un recargo por cambio y que las aerolíneas no emiten comprobante por considerarlo ya emitido. “Ha sido acreditado el destino del fondo efectivamente erogado por el pago del pasaje”, indicaron en un nuevo fallo y entendieron que “ha sido subsanado el reparo”.

Sin embargo, el pedido de reconsideración de la multa no tuvo la misma suerte y el órgano de control rechazó el planteo de Righi y sus otros dos ex funcionarios. La sanción por la falta de acto administrativo fundado que respalde el pago de pasaje a Rolando Muzzin, quien no es funcionario ni empleado del municipio, quedó firme. El Tribunal entendió que “no aportó el acto administrativo fundado que respalde el pago de pasaje al Sr. Muzzin”.

“La nueva documentación aportada no modifica lo expuesto en Fallo n°18.023, respecto a este punto, por el cual se aplicó la sanción de multa que prevé el artículo 54 de la Ley N° 9292, a los responsables Roberto Righi (Intendente Municipal), Jose Luis Blanco (Secretario de Gobierno) Juan Carlos Molina (Director de Hacienda)”, expresa el reciente fallo.

El organismo advirtió que la documentación de la comuna no aclara el uso irregular de la tarjeta corporativa del municipio para afrontar gastos en los pasajes aéreos y en hoteles en la provincia de Buenos Aires. “Presentan incongruencias con los comprobantes adjuntos a la rendición del pago observada de tarjeta de crédito tramitada en expedientes 11673/2021-7 y 9372/2022-1, referida a que la documentación adjunta es de diferentes Hoteles y fechas, lo que representa una imposibilidad de vincular esos gastos a lo pagado con la tarjeta de crédito”, subrayaron.

Por estas razones, el Tribunal de Cuentas resolvió dejar firme la multa de $200.000 impuesta al exintendente Roberto Righi y también multó por $180.000 al exsecretario de Gobierno, José Luis Blanco, y por $130.000 al ex secretario de Hacienda, Juan Carlos Molina.