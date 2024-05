Multan a un exintendente por el uso injustificado de la tarjeta corporativa del municipio

A través del fallo 18.023, el Tribunal de Cuentas de Mendoza multó al exintendente de Lavalle, Roberto Righi, y le formuló un cargo para que reintegre dinero cuyo uso no se rindió correctamente. En concreto, detectaron algunas irregularidades en gastos sin respaldo por uso de “tarjeta corporativa” del municipio.

A raíz de ello, le formularon un cargo por 57 mil pesos para que reintegre el valor de un pasaje aéreo que no justificó. Pero por las deficiencias administrativas le impusieron una multa de 200 mil pesos más.

"Se observó que durante la auditoría in situ, se habían detectado movimientos bancarios en la cuenta del Banco Santander Río 1361/1 que estaban pendientes de conciliar. Los responsables informaron que dicha situación se debía al uso de una 'tarjeta corporativa' (similar al uso de tarjeta de crédito), que es de titularidad del Intendente Municipal. Explicaron además que, al no tener las rendiciones de los gastos, no se pudieron realizar las imputaciones presupuestarias correspondientes y, por consiguiente, quedaron estos importes como partidas pendientes de conciliar", se puede leer en el fallo del órgano de control.

Ante esa situación, el Tribunal de Cuentas determinó que existió una falta de normativa legal que apruebe el uso de la “tarjeta corporativa”. "De acuerdo a lo informado por los responsables, no se trató de una tarjeta prepaga, sino de una tarjeta de crédito corriente. A pesar de ser solicitada durante la etapa de fiscalización, los responsables no aportaron convenio con la Institución bancaria ni normativa municipal que apruebe el uso de la tarjeta de crédito en el cual se establezca entre otras cosas: -obligación y metodología de la rendición -tipo de gastos a efectuar -monto autorizado -comisiones bancarias -responsables del uso de la tarjeta Se entiende que, el uso de la tarjeta de crédito implica la implementación de un medio de pago, como son las transferencias bancarias y cheques utilizados por la comuna para pagar a sus proveedores", esgrimieron desde la auditoría contable.

Según remarcan, los responsables del municipio no presentaron documentación que acredite la compra de un pasaje por 20.120 pesos pero además de ello detectaron que se compró un pasaje a una persona que no trabajaba en la comuna. A raíz de ello, le formularon cargos a Roberto Righi para que reintegre 57 mil pesos al municipio.

Righi fue intendente de Lavalle desde el año 2001 hasta diciembre del 2023.

Pero además, se impuso una multa de 200 mil pesos por las deficiencia en el sistema de control interno y del sistema contable. Por ejemplo en el caso de "un comprobante de pasaje aéreo a nombre de Muzzin, Rolando (no se encuentra en la nómina de autoridades, ni es empleado de la Municipalidad) por $33.787,78 de fecha 19/5/22 al 21/5/22". "Los comprobantes no están firmados por los responsables, además no se justifica el gasto efectuado y tampoco la razón por la cual se abona pasaje al señor Muzzin quien no se encuentra en la nómina como empleado municipal con la tarjeta de titularidad del Intendente", advierten desde el Tribunal de Cuentas.

Además de multar al exintendente Roberto Righi, también sancionaron al exsecretario de Gobierno, José Luis Blanco con 180.000 pesos; al exdirector de Hacienda, Juan Carlos Molina por 130.000 pesos; a la contadora Adriana Menconi con una multa de 80.000 pesos; a la exdirectora de Cultura Natalia Tomelin por 30.000 pesos; y al tesorero Ricardo Giménez también por 30.000 pesos.