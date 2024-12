La aclaración navideña de Victoria Villarruel sobre el aumento de sueldo de los senadores

La vicepresidenta Victoria Villarruel publicó este martes un mensaje por las fiestas y le contestó a un usuario "para terminar con los comentarios ignorantes" que la acusan por el aumento en la dieta que podrían recibir los senadores, que además cobrarán en enero una suerte de medio aguinaldo. "No cobro aguinaldo y mi sueldo está congelado desde el año pasado", enfatizó la vice.

"¡Muy Feliz Navidad! Que pasen una hermosa Nochebuena. A las 12 mis pensamientos serán por los que no están, por los que pasan estas fiestas solos o con grandes dificultades y por todos aquellos que estarán trabajando y nos cuidan. ¡Que el Hijo de Dios hecho hombre, nos guíe y de la esperanza para hacer del 2025 un gran año donde unidos sigamos trabajando por nuestra Argentina!", fue el mensaje de Villarruel de cara a las fiestas.

El mensaje de Victoria Villarruel por la Navidad

Sin embargo, contrario al tono festivo de la publicación, un usuario increpó a la vicepresidenta y le cuestionó si "ya cobró el aguinaldo del Senado". "Dedicate a bajarle los monstruosos sueldos a los culos deshilachados del senado y después salís a decir feliz navidad y todas esas pelotudeces. Vamos dejando X y empecemos a hacer algo por el país y la gente", disparó el tuitero.

La contestación de Villarruel no se hizo esperar y remarcó "para terminar con los comentarios ignorantes" que ella "no cobra aguinaldo y su sueldo está congelado desde el año pasado". "No soy senadora, por lo que no decido sobre sus elecciones en el recinto, el cual es diferente en sus reglas a la Cámara de Diputados. Dicho esto Feliz Navidad y que el 2025 te encuentre con más sabiduría que este que se va", replicó la vice.

El cruce de la vicepresidenta a un usuario que la increpó por el aumento de las dietas de los senadores

La polémica por los sueldos de los Senadores se reavivó esta semana debido a la cercanía al vencimiento del congelamiento de las dietas que se había votado en agosto, el cual rige hasta el último día de 2024. De no prorrogarse la medida, las dietas de los senadores volverán a estar "enganchadas" a las paritarias de los empleados del Congreso en 2025 y el módulo que se usa como unidad de medida para calcular sus sueldos pasará de un valor de $1.838 a $2.225. Si a eso se le suman los gastos de representación (1000 módulos) y por desarraigo (500 módulos), el recibo en bruto de un senador pasaría de los actuales $4,9 millones a rondar los $9,5 millones.

A su vez, los senadores percibirán en enero el proporcional de la “dieta trece” que habían votado el pasado abril, lo cual funcionará como una suerte de aguinaldo de $2.459.000 que percibirán los miembros de la Cámara alta por primera vez en la historia.

Esas cifras provocaron la furia del presidente Javier Milei, que este lunes apuntó contra "la mierda de los senadores que levantan la manito y se aumentan la dieta". "¡Y se inventan el aguinaldo! ¿Cómo no voy a estar caliente? ¡Dos veces se subieron la dieta!", enfatizó el libertario en diálogo con Neura Media.

Además, el jefe de Estado aprovechó la oportunidad para deslizar una nueva crítica contra su vice en medio de la interna a cielo abierto que atraviesa el Gobierno. "Dice que no puede hacer nada. No sé, Martín (Menem) hace. Le recortó un montón de privilegios. Pero yo no estoy en esa silla, estoy en otra, la silla eléctrica", comentó Milei.

La versión de la vicepresidenta es que el reglamento de la Cámara Alta "no la habilita más que a mencionar que deben congelarse los sueldos, como lo hizo infinidad de veces", ya que ella no es senadora y es el recinto el que debe tomar la decisión, tal como lo hizo el pasado agosto.