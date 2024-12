Victoria Villarruel volverá a estar en la mira por el "aguinaldo" en el Senado

La vicepresidente Victoria Villarruel volverá a estar en la mira en los próximos días en un contexto de relación "congelada" con el jefe de Estado Javier Milei y el resto del Gabinete. Lo que si podría descongelarse, y es lo que podrá generar polémica, es el sueldo de los senadores.

Sucede que, de no avanzar una resolución en los próximos días, a partir del 1 de enero las dietas (sueldos) de los senadores volverán a estar "enganchadas" a las paritarias de los empleados legislativos y podrían elevarse a más de 9 millones de pesos.

En febrero, Villarruel y Martín Menem en Diputados había avalado un aumento del 30% para los legisladores, en línea con las paritarias de los empleados del gremio legislativo, lo que molestó al presidente. En aquella ocasión, los senadores también se "autogestionaron" la "dieta 13" como suerte de medio aguinaldo, lo que podría volver a activarse en enero si no aparece esa resolución.

En agosto, los gremios legislativos acordaron un aumento del 6,5% entre julio y agosto para los empleados del Congreso. Sin embargo, este ajuste no impactó en las dietas de los senadores, luego de que los jefes de bloque presentaran un proyecto de resolución que suspendía cualquier incremento salarial para los legisladores hasta el 31 de diciembre. La medida fue aprobada por unanimidad en la sesión del 22 de agosto, con 65 votos a favor.

Durante el debate, el senador salteño Juan Carlos Romero (Provincias Unidas) destacó la importancia del gesto: "Es un mensaje positivo que damos, que no queremos engancharnos al salario de los trabajadores del Senado". Además, señaló la falta de transparencia sobre los ingresos de otros funcionarios estatales.

Por lo tanto, el congelamiento de dietas implicó que los senadores tampoco percibieran el aumento del 6% acordado para empleados del Congreso en el tramo de septiembre a diciembre. Este último ajuste fue negociado en noviembre por la Comisión Negociadora del Congreso.

Si no se extiende la suspensión a través de una resolución de Villarruel antes de fin de año, el descongelamiento impactará en los haberes de los senadores en febrero de 2025, cuando comiencen a percibir las actualizaciones pendientes.

"Solicité que se tratara el congelamiento de las dietas de los senadores, porque a partir del 1ro. de enero se comienzan a actualizar automáticamente, cuestión que espero que los senadores traten", dijo días la presidente del Senado días atrás en el Salón de las Provincias.

Acto seguido dejó una aclaración que anticipa su intención de no quedar pegada a un nuevo disgusto para Milei: "Yo no soy senadora, sólo facilito las condiciones para el tratamiento y la discusión de este tema, pero no soy las que toma las decisiones".