Otra vez en la mira: a cuánto se irá el sueldo de los senadores nacionales

Las dietas de los senadores volverán a estar "enganchadas" a las paritarias de los empleados del Congreso en 2025, si es que no deciden lo contrario. En abril de este año, los integrantes de la Cámara Alta percibían por su salario un monto por debajo de los $2 millones y pasaron a ganar más de $4 millones. Con adicionales, esa cifra ascendía a más de $6 millones.

En ese momento, votaron un proyecto de resolución que establecía que percibirían un total de 13 dietas anuales equivalentes, cada una de ellas, a 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo. El valor del módulo será el equivalente al que perciben los empleados legislativos.

Sin embargo, en medio de la crisis económica que atraviesa el país, de los reclamos de austeridad a la dirigencia política y de un nuevo aumento salarial que recibieron los empleados del Congreso, en la sesión de 22 de agosto se votó un proyecto, firmado por los jefes de bloques, para suspender los aumentos hasta el 31 de diciembre.

Pero, con la llegada de fin de año, si la cláusula no es renovada, la dieta de los senadores ascenderá a $9,5 millones.

Reclamos

El impacto de ese aumento es tomado por los gremios como ancla para reclamar. ATE, conducido en Mendoza por Roberto Macho, está haciendo asambleas en reparticiones estatales para pedir reapertura de paritarias y un bono de fin de año. Entre sus reclamos, comparó la dieta desde 2025 de los senadores nacionales con el sueldo de los distintos trabajadores del Estado

Entre los números surgió que un senador nacional percibirá casi $10.000.000 (en realidad son $9.500.000) mientras que un enfermero con 20 años de antigüedad percibe $700.000, de acuerdo a ATE. Es decir, que los legisladores tendrán una dieta 14 veces superior a la de los enfermeros que llevan trabajando dos décadas.

ATE colgó un cartel que compara ese monto con: una persona que hace 20 años que trabaja en servicios generales y que gana $520.000; un administrativo con 25 años de antigüedad, que percibe $550.000; un trabajador de mantenimiento, que gana $600.000; un enfermero con 20 años de antigüedad cuyo sueldo es de $700.000;un camillero contratado con 15 años, con un sueldo de $520.000; y prestadores con 3 años de antigüedad, quienes reciben $690.000.

La comparación de ATE

Es decir que si se multiplica el salario de un enfermero ($700.000) por 14, el resultado es de $9.800.000, un poco más de lo que percibirán los senadores nacionales si se desenganchan, como todo parece indicar.

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, aclaró en conferencia de prensa que había solicitado que se tratara la cuestión del congelamiento de dietas, aunque no recibió respuesta para incluirlo en el temario de la última sesión. "Espero que los senadores lo traten, porque no soy senadora, no soy quien toma las decisiones", dijo. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad de señalar que los legisladores deben estar "a la altura de las circunstancias" y sostuvo que "las dietas deben estar congeladas".

En tanto, desde el gremio ATE, Macho cuestionó que en febrero recién se abrirán las paritarias para los estatales en Mendoza. "Febrero está muy lejos, no hemos tenido ninguna notificación formal al respecto", sostuvo. Además, agregó que: "Hemos presentado un pedido de reapertura de paritarias y de un bono" mientras que convocó a los estatales que representa a hacer asambleas en los lugares de trabajo.