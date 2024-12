Horacio Rosatti sobre Lijo y García-Mansilla: "La Corte decide en última instancia sobre la designación de los jueces"

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, dialogó este lunes con el periodista Carlos Pagni en el canal de noticias LN+, sobre el vínculo entre la política y la justicia en el país.

Ante la pregunta sobre el balance que hace la Corte sobre su desempeño a lo largo de este año, Rosatti respondió que cierra con 12 mil fallos, "lo que constituye un récord". Además, sostuvo que estaría mejor con menos casos, como en EE.UU, y que esto sucede ya que "se toma la Corte como un tribunal de apelación" y no como un tribunal de garantías constitucionales.

En este sentido, el ex Convencional Constituyente durante la reforma del '94, manifestó: "Queremos pedirle a la sociedad que no judicialice los conflictos de todo tipo". Y agregó: "Más plenarios a las cámaras para que lo que llegue a la Corte no sea un caso sino un criterio sobre un caso". Por último, advirtió que el 60% de los casos que llegan al máximo tribunal de justicia son previsionales, es decir, que la Corte ya ha fallado en ocasiones anteriores y el resultado se conoce.

Durante la entrevista surgió el nombre del exmiembro de la Corte, quien dejó su lugar la semana pasada, Carlos Maqueda; cuestión a la que Rosatti respondió que "se va por la puerta grande después de haber estado 45 años al servicio de la función pública".

A propósito de la actual composición de tres miembros de la Corte, el magistrado sostuvo que antes de que ingresaran tanto Rosatti como Rosenkrantz, el tribunal funcionaba con 3 miembros y que hace 3 años que funciona con 4 o 5.

Finalmente, en línea con la discusión sobre la cantidad de integrantes de la Corte, Pagni preguntó sobre las designaciones que quiere hacer el Gobierno nacional de Ariel Lijo y García-Mansilla, a lo que Rosatti sugirió que "la Corte decide en última instancia sobre la designación de los jueces."