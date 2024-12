Javier Milei, a todo o nada: desde el PRO admitieron que "se retrocedió" en un posible acuerdo con LLA

El PRO intenta ahora despegarse frente a la estrategia electoral propuesta por el presidente Javier Milei, quien condicionó una eventual alianza entre su partido y el oficialismo a un acuerdo nacional de cara a las elecciones legislativas de 2025.

Facundo Pérez Carletti, secretario del PRO y cercano al expresidente Mauricio Macri, confirmó que el enfoque del partido estará en "fortalecer su presencia en cada provincia" y criticó la intención del Gobierno de nacionalizar la discusión electoral.

Pérez Carletti señaló que no se registraron avances en las conversaciones con La Libertad Avanza (LLA). "El Presidente ha planteado algo similar en el pasado y no se concretaron acuerdos", afirmó. Y para ser bien claro, reforzó: "Al contrario, se retrocedió en ese sentido".

"La pelota siempre la tiene el que está en el Gobierno, que es quien maneja la agenda, si quieren dar una discusión de índole nacional el que tiene que mover es el Presidente. Nosotros no cerramos ninguna puerta al diálogo pero hasta ahora no se avanzó nada", insistió en declaraciones a Futurock.

En este sentido, dejó en claro que la estrategia del PRO consiste en preparar sus listas electorales en todo el país sin depender de posibles alianzas nacionales, por lo que anticipó que van a "fortalecer el partido en cada provincia".

El dirigente subrayó que las elecciones legislativas de 2025 tendrán una fuerte connotación provincial, lo que refuerza la estrategia de evaluar, distrito por distrito, la mejor manera de competir. "Hay gobernadores del PRO o de la UCR que lograron éxitos en 2023 y buscarán consolidar y ampliar esos logros", explicó. Añadió que estas elecciones son "provinciales para cargos nacionales", por lo que un acuerdo general con LLA podría no ser beneficioso en ciertos territorios.

Pérez Carletti enfatizó que el PRO adoptará un enfoque pragmático, considerando las particularidades de cada provincia. "No vemos sentido en forzar acuerdos que no reflejen la realidad de los distritos", afirmó. Además, criticó la estrategia del Gobierno de llevar el debate a una esfera nacional, asegurando que "las prioridades estarán en los territorios".

El dirigente envió un mensaje directo al Ejecutivo: "La pelota está en el campo del Gobierno, que maneja la agenda. Si quieren discutir un acuerdo nacional, deben dar el primer paso". Asimismo, reiteró que el PRO no cierra las puertas al diálogo, pero advirtió que su prioridad será el fortalecimiento del partido en las provincias y la adaptación a las diferentes realidades locales.

Las reacciones desde el partido amarillo llegan a partir del ultimátum que lanzó recientemente el presidente Milei respecto a acuerdos con el PRO sólo en algunas jurisdicciones: "No hago ese cálculo. Me niego rotundamente. Eso es hacerle trampa al electorado. O vamos juntos en todo o vamos separados. Trampas al electorado, no. Los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado".