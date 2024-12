La imagen de Javier Milei en México: entre el rechazo de la política tradicional y el abrazo de los magnates

Desde Ciudad de México

La figura de Javier Milei causa sensaciones en todo el mundo, desde la preocupación hasta la excitación. México no está exento de eso, donde el presidente libertario también divide las aguas y fue el blanco de las críticas de Andrés Manuel López Obrador, el expresidente de centro izquierda, del partido Morena, que retuvo el poder en las últimas elecciones.

El mayor eco de la figura del presidente argentino en México aparece en medios tradicionales de comunicación, empresarios y redes sociales, quizá un reflejo de los comienzos que tuvo el libertario como panelista en la televisión argentina durante el Gobierno de Mauricio Macri. Su figura no es tomada por los principales partidos políticos como un eje para construir en favor o en contra.

Sin embargo, hay dos figuras que tienen mucha incidencia en la política mexicana que sí tienen buena relación con Milei. El más importante, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, que ya se planta como un adversario de la presidenta del país latinoamericano Claudia Sheinbaum en la riña por los aranceles. De hecho, el jefe de Estado argentino, que representa a un país con una relación bilateral mucho más delgada de la que el gigante norteamericano tiene con México, ya tuvo su foto con el magnate dentro de una cumbre liberal-conservadora en Estados Unidos.

El otro gran anclaje que tiene Milei en México es con otro empresario, Ricardo Salinas Pliego. Se trata del presidente del Grupo Salinas, que aglutina empresas como TV Azteca, Banco Azteca, Seguros Azteca, entre otras millonarias compañías. Este magnate, según informó en marzo de 2024 la revista Forbes, tiene un patrimonio de 13.400 millones de dólares, aunque en el último año habría disminuido por el derrumbe de las acciones del Grupo Elektra, otro de los conglomerados que domina.

Javier Milei junto al magnate Salinas.

Este empresario participó a principios de diciembre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se realizó en Argentina. Milei lo recibió en Casa Rosada y posaron juntos para una foto. "Gracias al Presidente de Argentina Milei por recibirme hoy en la Casa Rosada. Siempre es un honor dialogar con personas de pensamiento liberal y antizurdo, sobre temas de interés común. Creo necesario fortalecer los lazos de amistad entre mexicanos y argentinos", escribió en redes sociales al momento de compartir la imagen.

Distintos analistas coinciden en que "más allá del entusiasmo y del apoyo que muestran, no hay todavía ningún tipo de inversión clara que respalde el proyecto de gobierno libertario". Sin embargo, esta figura que tiene mucha llegada a los medios de comunicación y las redes sociales retoma un vocabulario similar al que aplica Milei para hablar de sus adversarios y cada vez que puede expresa su apoyo al Gobierno argentino.

A la hora de referirse a la política tradicional, Ezra Alcázar, analista político y conductor de El Desfiladero de Canal Once señaló en diálogo con MDZ que "parece claro que la clase política, en general, no se siente identificada con Milei ni muestra una conexión significativa con su figura o políticas". "De hecho, si hablamos del partido gobernante, Morena, no hay señales públicas de respaldo hacia Milei, y lo mismo podría decirse de la mayoría de los partidos de oposición", reforzó.

En el mismo sentido, planteó que "aunque su estilo excéntrico resulta llamativo e incluso caricaturesco, a muchos les causa inquietud que alguien con su perfil llegue a ocupar la presidencia. En México, no se ha tenido una figura de tal magnitud, aunque algunos lo hayan intentado". Uno de los que busca quedarse con ese lugar es Eduardo Verastegui, un actor y productor televisivo, que intentó ser candidato en las elecciones del año pasado pero no consiguió los avales necesarios. Los distintos especialistas coinciden en que su mayor respaldo está por fuera del país.

Alcázar sostiene así que "las diferencias entre ambos gobiernos son notorias, y esto se ha hecho evidente en las respuestas oficiales cuando se les consulta sobre declaraciones relacionadas con México". "La postura oficial subraya el respeto a la soberanía de los pueblos, destacando que, aunque Argentina haya elegido este rumbo, las ideas de Milei no son compartidas en México", indicó. Andrés Manuel López Obrador eligió confrontar con la figura de Javier Milei.

En tanto, Alex González Ormerod, editor de The Mexico Political Economist, un medio sobre política, políticas y economía mexicana para un público global, se suma a este debate y platea un punto de discrepancia: "La relación entre Javier Milei y los gobiernos de Morena no parece desarrollarse en un marco de antagonismo significativo". "Esto se debe, en parte, a que ambos provienen de universos políticos distintos. Por un lado, Milei no encarna el modelo neoliberal clásico, que suele ser el 'villano' identificado por el discurso oficialista en México. Por el otro, López Obrador no representa el socialismo tradicional al estilo de los Kirchner, como algunos lo perciben desde la óptica de Milei. Estas diferencias limitan la posibilidad de confrontación directa entre ambos proyectos políticos".

Sobre la confrontación entre AMLO y Javier Milei, en que se acusaron de fascistas y comunistas, González Ormerod indicó: "Los ataques que se echaron entre ellos, tanto Claudia (Sheinbaum) y López Obrador contra Milei y viceversa, no creo que en realidad fueran atinados en el sentido de que no se hablaron al alma del otro, porque no se entienden. Simplemente me recuerda mucho a cuando le dicen fascista a Trump o a Marine Le Pen, que son reconocibles, son de ultraderecha, pero no son fascistas. Fascismo es otra cosa. Entonces, al no criticarlos con los términos adecuados, también se pierde un poco la fuerza de la misma palabra, uno, y del ataque, dos".

Cómo ve la comunidad Argen-mex a Javier Milei

Candelaria Luque es parte de la comunidad Argen-mex, que integran alrededor de 20 mil argentinos que por distintos motivos eligieron este país para residir. Hace diez años vive en México. Además, es historiadora especializada en estudios latinoamericanos.

Ella sostiene que "dentro de la comunidad argentina en el país, existe un apoyo significativo hacia Milei, aunque esto parece ser un trasvase de votos del macrismo más que una movilización militante sólida". Aunque aclara que no hay organización partidaria de La Libertad Avanza en este país. "No cuenta con una estructura militante fuerte, algo que también se reflejó en Argentina. Por ejemplo, durante la fiscalización de las elecciones en el consulado argentino en México, la Libertad Avanza apenas tuvo representación activa, siendo los fiscales de mesa proporcionados por otros partidos".

Además, argumenta que "la figura de Milei ha despertado una mezcla de curiosidad e inquietud en la sociedad mexicana". "Por un lado, existe interés por Argentina y su situación política y económica, especialmente entre aquellos más politizados o ligados al movimiento de la 4T (Cuarta Transformación). Entre estos sectores, hay cierto temor a que lo ocurrido en Argentina pueda replicarse en México".