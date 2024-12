Ruta 7: Cornejo insiste en pedir el traspaso a Nación y lanza un operativo fin de año

El gobernador Alfredo Cornejo manifestó este viernes que lleva adelante negociaciones con el gobierno de Javier Milei solicitando el traspaso de la administración de algunos sectores de algunas rutas nacionales a la provincia para mejorar la seguridad vial, a raíz del deterioro del estado de los caminos por falta de inversión de la Nación. En paralelo, el mandatario provincial adelantó que el lunes el Gobierno provincial realizará un anuncio de un operativo especial en la Ruta 7 para fin de año.

“Estamos en plena negociación con el Gobierno nacional. Queremos que algunas rutas nacionales que están adentro de sectores urbanos finalmente las pasen a la provincia, porque no las van a mantener y las vamos a mantener nosotros”, expresó Cornejo esta mañana, tras participar de una entrega de viviendas en Las Heras.

En los últimos días, funcionarios provinciales han mantenido negociaciones con autoridades nacionales para avanzar con mejoras principalmente en la Ruta 7, luego de múltiples siniestros con personas fallecidas y heridas en el camino que conecta Argentina con Chile.

Sin embargo, desde Nación no han accedido al pedido de la provincia todavía y las discusiones permanecen abiertas. “Estamos viendo los términos porque tampoco podemos ser tan bobos de quedarnos con pasivos tan grandes. Estamos dispuestos a hacer un esfuerzo”, reveló el gobernador.

“El estado de la Ruta 7 no tiene inversión desde hace muchísimos años. El Gobierno la imagina con peajes, pero eso no va a ser un arreglo de un momento para el otro. Y el Gobierno nacional ya nos ha dicho que no se la quiere entregar a la provincia, la quieren licitar ellos. Pero ha cambiado de idea y ha cambiado de autoridades Vialidad Nacional tres veces. Entonces no hay certidumbre acerca de eso”, se quejó el mandatario mendocino, respecto los planes del gobierno de Milei.

Cornejo remarcó que el camino hacia Chile requiere de obras muy caras y en diferentes zonas se necesitan inversiones muy grandes. “No creo que un peaje pague en 30 años una concesión en obras tan grandes”, apuntó.

Paralelamente, el gobernador adelantó que la semana que viene realizarán un anuncio importante desde el Gobierno provincial, respecto a un plan de contingencias para reforzar la seguridad vial en las vísperas de las fiestas de fin de año y el inicio de la temporada veraniega.

“Por los inconvenientes que vamos a tener el 24 de diciembre y en vísperas del 31 de diciembre, vamos a hacer anuncios el lunes que viene porque si no se mete la provincia vamos a tener muchos problemas”, indicó.

En este sentido, subrayó que “el lunes vamos a hacer una propuesta de colaboración y para esta temporada de enero vamos a anunciar algunas medidas”.