Las palomas y los halcones reeditan la interna en la que Mauricio Macri solo mira

La relación entre libertarios y macristas ha quedado herido. “Primero te perdono tus desplantes. Luego te hago la segunda en proyectos muy caros para dejar de lado. Pero ahora me vacías la sesión de Ficha Limpia ¿Qué tenemos que hacer para mandarlos a la mierda?”, se preguntó una de las personas más cercanas a Mauricio Macri que, rápidamente, se da cuenta que no lo quieren.

Esa idea ya la tenían en su mente varios intendentes que sobrevivieron representando al PRO, quienes a pesar de las públicas diferencias entre ellos, han tenido un lugar de coincidencia. El reclamo a Axel Kicillof para que le pague lo que le debe del Fondo de Fortalecimiento, para lo cual, esta vez, no hubo pedido de foto como contraparte.

Inclusive antes hubo un zoom organizado por la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, del que volvió a participar Ramón Lanús, el intendente que ha decidido volcar toda su voluntad en favor de Patricia Bullrich, homenajeada la semana pasada por Javier Milei pero con escasísimo juego político por decisión de Karina Milei.

Hoy el macrismo está lleno de dudas sobre cómo seguirá la relación con los libertarios, nacida por la necesidad de vencer al kirchnerismo representado por Sergio Massa en el ballotage pero luego zarandeada por múltiples decisiones casi siempre desde un lado hacia el otro. Los principales ojos y oídos de Javier Milei siempre desprecian las propuestas aportadas por los ex cambiemistas.

La primera sensación de “nos están cagando” surgió cuando Patricia Bullrich y Luis Petri, sin consultar con el partido ni la coalición que los llevó como candidatos a presidente y vice, dieron el “sí” a la propuesta libertaria para ser ministros de Seguridad y Defensa, respectivamente.

“Para qué íbamos a preguntar si eso estaba todo roto. La interna fue salvaje y las decisiones de Mauricio durante toda la campaña tras las PASO fueron siempre en favor de Milei. Entonces, nosotros que también queríamos el cambio de verdad, no nos quedamos especulando o esperando que nos trataran como socios”, confió uno de los pocos referentes de Bullrich con algún poder de armado.

El desastre de la Ficha Limpia, donde el oficialismo no quiso acompañar al PRO y a sus antiguos socios de Juntos por el Cambio, le pegó en la línea de flotación al gobierno y a la imagen del presidente Milei. Si había una percepción de que el gobierno tenía un principio de acuerdo o estaban encaminándolo con el kirchnerismo, lo que sucedió el jueves lo confirmó.

“Esto a la gente no le llega”, fue lo primero que le dijo a MDZ un influyente consultor. Jorge Giacobbe, sin embargo, sostiene siempre, cualquiera sea el gobierno, que “las cagadas que te mandas en un momento en algún momento las pagas. La agente acumula, las guarda, y a la primera que puede te las factura todas juntas… No terminás perdiendo por un error económico o una decisión política mal tomada sino por todas las que te habías mandando antes”. Gobernadores en apuro económico y diputados dispuestos a ser funcionarios si se lo piden bajo un Macri sin decisión

Hace tiempo Jorge Macri sostiene que “nosotros tenemos que asumir que salimos terceros. Ni participamos del ballotage. Entonces, tenemos que proceder como tal. Un partido que colabora, no pone palos en la rueda, pero no podemos confundirnos. No somos oficialistas ni tenemos un cogobierno”.

Uno de sus principales aliados también sostiene lo mismo. “Lamentablemente, hay dos puntos de vista. La nuestra, que cada vez tiene más voces, y la de otros sectores, entre ellos varios legisladores que están desesperados por ser parte el poder ahora mismo”.

“Eliminan las PASO. Imaginate que acordamos y conformamos una misma lista PRO libertaria. ¿Cuántos legisladores nos van a dar? Tres con toda la furia. Entonces, ¿qué perdemos yendo solos? ¿Perder? ¿Qué diferencia hay con la derrota calamitosa que tuvimos el año pasado?... Además, en ese momento entraron radicales, monzonistas, los lilitos y los que puso Bullrich. Bueno, ahora volá los de Patricia, a los lilitos nadie los va a pedir. Si armamos algo criterioso de nuevo ponemos tres o cuatro propios propios y el gobierno puede perder con Cristina”. Por primera vez un referente de primera línea macrista lo dijo con todas las letras. “Hay que bancar la presión de los que buscan empleo y volver a ser un partido político con ganas de transformar el poder", agregó.

El viernes, en un habitual encuentro de fin de año, en un concurrido brindis organizado por un importante referente macrista, esta dualidad, entre acordar a cualquier costo o romper con el oficialismo libertario estuvo a flor de piel. “Estamos en un momento de tensión lógica. Ellos esperan que llegar con todo el poder y tratar de dejarnos lo más débiles a nosotros… Santiago es asi (por Caputo) pero al final vamos a acordar”, confió.

No obstante, el mismo interlocutor advirtió que “si se enamoran del método y se la creen, se les va a complicar. No hacen política, esa es su virtud, pero en algún momento eso puede ser un problema. No podes desairar a todos todo el tiempo”.