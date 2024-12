"Parece kirchnerismo": el fundador de La Libertad Avanza que dejó el partido decepcionado

Eugenio Casielles recientemente tomó la decisión de romper con La Libertad Avanza y armar su propio monobloque en la cámara baja de CABA. El legislador porteño es uno de los fundadores del partido libertario, y ahora un nombre más que se suma a la lista de desertores del oficialismo a un año de gestión. Su decepción con LLA es palpable, y explicó las razones tras el abandono en MDZ Radio 105.5 FM.

Según contó, todo iba bien hasta que, poco a poco, las promesas del partido libertario "no se fueron cumpliendo". Es que, La Libertad Avanza llegó al poder "prometiendo varios puntos principales: dolarización, baja de impuestos y equilibrio fiscal. Pero no se bajó un impuesto y el tipo de cambio sigue siendo un problema". Es por esto que Casielles no se considera un "desertor" ya -explicó- fue el "partido el que no cumplió las promesas".

Javier Milei. Foto: EFE

Entre los grandes puntos de conflicto que lo llevaron a tomar esta decisión, el legislador apuntó a la inclusión de personajes que pertenecían a "la vieja política". "Cuando llegó el momento de asumir la presidencia, entraron Luis Toto Caputo, Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger y Daniel Scioli", detalló y sumó que todos ellos estuvieron presentes en momentos de grandes crisis de la historia argentina. "Es otra vez lo mismo. Sturzenegger es Cavallo", lanzó.

"Yo hago política para transformar las cosas de verdad", aseguró el legislador. En ese sentido, el "pragmatismo" de Milei es de lo que Casielles encuentra más conflictivo. "Lo que más ruido me hace es la falta de respeto a las instituciones, que fundamentan los derechos de los argentinos", indicó y argumentó que el presidente "se ha movido por fuera de la ley. La Constitución plantea que somos una república federal. Milei no respeta ninguno de los tres poderes".

Federico Sturzenegger. Foto: NA

"Cuando la Corte falla a favor de la coparticipación, Milei decide no cumplir", dijo acerca del conflicto que afectó precisamente a la ciudad de Buenos Aires en los últimos meses. "Ahí es donde no estás cumpliendo la ley. Para eso tenemos un poder que refugia los derechos y las obligaciones de todos los argentinos... y cuando no lo cumplís, no estás contra la Corte. Estás contra los derechos de todos los argentinos", destacó.

El legislador comentó que quiere "una política más sana. Es lo que planteamos en La Libertad Avanza cuando la fundamos. Ahora ves el gabinete y la mitad son personajes que Milei acusó de miles de cosas". Incluso terminó rompiendo con Victoria Villarruel, "una estafa de campaña. Milei tomó un giro totalmente autoritario, muy lejos de ser liberal. Parece kirchnerismo pero con otras ideas. Los modos son muy parecidos".

El nuevo monobloque que formó Casielles se llama "Transformación".

