Juan Grabois declaró que Axel Kicillof es el primero en la línea sucesoria de Cristina Fernández de Kirchner

El líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, habló este martes en el programa Escucho Ofertas del canal de streaming Blender, donde analizó la situación política actual y opinó sobre el futuro del peronismo y lanzó duras críticas a Javier Milei.

Grabois fue entrevistado por el conductor Guillermo Aquino sobre distintas aristas de la realidad nacional y la interna entre la agrupación que conduce Máximo Kirchner, La Cámpora, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires no fue la excepción. "Yo pongo más hoy el foco en Axel que en lo que representa Cristina. ¿Sabés por qué? Porque por una cuestión biológica, no por una cuestión de quién me gusta más".

Además, sostuvo que el gobernador tiene más que ver con su generación y con el futuro. "Esto es un dato objetivo de la realidad. Hoy me preocupo más que los errores que pueda cometer Cristina barra Máximo", manifestó el dirigente de Patria Grande. "(Kicillof) Es el primero en la línea de sucesión. Naturalmente es eso. Entonces, el nivel de responsabilidad que hoy tiene es altísimo, mucho más alto que el de Máximo (Kirchner). Cada error de Axel es mucho peor que cada error de Máximo", continuó.

Por otro lado, las críticas a Javier Milei no tardaron en llegar. En otro pasaje de la conversación, el dirigente social manifestó que el primer mandatario es "el arquetipo del rebelde destructivo" y lo comparó con la figura del Jocker. "El Joker, ¿qué fue a hacer? Fue a hacer mierda a un sistema hipócrita. Y el sistema político que hay en la Argentina es un sistema de gente que predica cosas que después no cumple". Aunque aclaró que "no todos, hay excepciones, hubo políticas públicas consecuentes con los ideales de justicia social".

A pesar de las críticas a Milei, el candidato a presidente por el Frente de Todos de la campaña electoral del 2023, destacó que "hay cosas que aun montón de gente le resultan atractivas". Acto seguido, se refirió a la atracción que el presidente genera en los jóvenes. En este sentido, expresó que si el tuviera 18 o 19 años y tuviera de presidente a Alberto Fernández, a Javier Milei lo "votaba con dos manos" porque vino a "disrumpir".