El especial pedido de Javier Milei a sus ministros de cara a las vacaciones

Javier Milei volvió de Italia en una gira cargada de eventos en los que estuvo acompañado por Giorgia Meloni, primera ministra italiana. Este lunes, ya en el país, el mandatario le pidió a todos sus ministros y colaboradores “austeridad” en la elección de sus destinos para vacacionar.

“Se predica con el ejemplo”, fue la orden del presidente a sus ministros que deberán coordinar los días de receso y encontrar reemplazos para cubrir sus actividades y que no se noten las ausencias. Si bien no especificó los destinos a evitar, como sucedía bajo la administración de Alberto Fernández, el libertario sugirió no frecuentar locaciones que representen ostentación.

Además, solicitó que los días de descanso estén contemplados entre la última semana de diciembre y el mes de enero, y que se mantengan en alerta ante una potencial necesidad para trabajar de requerirse. De esta forma, los funcionarios evitarán descansar en Punta del Este, Estados Unidos y Europa, por lo menos en las primeras vacaciones de la gestión que asumió en 2023 bajo la estricta premisa de “no hay plata”, y tras haber llevado adelante “el ajuste más grande de la historia”.

Milei en su viaje a Italia con Giorgia Meloni.

Por su parte, el libertario anticipó que no tomará descanso, y según aseguran desde su entorno, permanecerá algunos días recluido en la quinta de Olivos, rodeado de sus perros, desde donde conducirá los destinos del país. “Soy un workaholic, me levanto y voy al escritorio a trabajar”, supo confesar el jefe de Estado sobre su actividad laboral.

El próximo viaje de Javier Milei será a Estados Unidos, ya que el 20 de enero dirá presente en la asunción de Donald Trump.