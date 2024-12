Javier Milei aclaró que "Villarruel estaba informada del viaje" y dijo que la sesión que expulsó a Kueider es "inválida"

El presidente Javier Milei salió a aclarar este viernes que su vice Victoria Villarruel "estaba informada de su viaje 48 horas antes" de la sesión del Senado que derivó en la expulsión del legislador Edgardo Kueider y remarcó que la misma "fue inválida", ya que se infringió "la división de poderes". "Yo creo que se podría hacer nuevamente, dado los números está claro que todos queremos a los Kueider de la vida afuera", sostuvo el mandatario.

"Yo puedo notificar y verificar que Villarruel fue informada. El mensaje donde se le comunica que yo iba a estar de viaje ella lo recibe el martes, 48 horas antes de la sesión", sostuvo el Milei, que también señaló que "la Escribanía General de la Nación interactuó con la secretaria de Villarruel" y que "el propio Manuel Adorni confirmó que él estaba viajando Italia, lo cual fue diseminado en todos los medios". A eso se sumaron "insistentes" llamados a la secretaria de la funcionaria, que no contestó.

En ese marco, Milei afirmó que "la sesión es inválida", ya que al momento en que comienza su viaje, automáticamente se produce una acefalía transitoria y queda a cargo del Gobierno la vicepresidenta. "Si preside la sesión del congreso, está trabajando en el Poder Legislativo pero al mismo tiempo es presidente de la Nación interino. Está ocupando dos cargos y eso violenta la división de poderes", argumentó.

Sin embargo, el libertario aclaró que "él cree que se podría hacer nuevamente" la sesión para remover al senador y remarcó: "Dados los números, está claro que todos queremos a los Kueider de la vida afuera". Además, Milei recordó que el día anterior a la sesión él había declarado que "no solo hay que echar a este hombre (Kueider) sino a todos los corruptos".

Las palabras del jefe de Estado apuntaron a desmentir la versión de la vicepresidenta, quien había asegurado ante algunos medios que ella no estaba al tanto de la existencia del viaje del presidente, ya que no había sido notificada al respecto. Tras la polémica, Villarruel negó nuevamente la versión presidencial en una contestación a una usuario en Instagram -respuesta que luego compartió en sus historias- donde sostiene que ella "es vicepresidente hasta que no le traspasan el poder", algo que se hace "cuando se lo informa el escribano de Presidencia". "Firmé el acta dando el conforme a las 19", sostuvo la funcionaria.

La historia que compartió Villarruel en Instagram donde contradice al presidente Javier Milei.

La disputa sobre la validez de la sesión cobró importancia este viernes luego de que el recién expulsado Kueider se apoyara en esas supuestas irregularidades señaladas por Milei para pedir la anulación del proceso que derivó en su eyección del Senado. Ese escenario es de interés para el Gobierno, ya de mantenerse la salida de Kueider, el oficialismo perdería una banca aliada en la Cámara Alta en manos de Stefanía Coria, una dirigente de La Cámpora que se incorporaría al bloque mayoritario de Unión por la Patria.

En ese marco, el presidente y su vice se sacaron chispas en un nuevo desencuentro público que da cuenta de una relación que ya parece haber pasado el punto de retorno.