Con el voto de la UCR y parte del PRO, se encamina la expulsión de Edgardo Kueider

El Senado se encuentra sesionando desde las 11 para definir el destino de Edgardo Kueider, a fin de tratar los "actos inmorales que son de público conocimiento". Desde Unión por la Patria insisten en su expulsión, una opción que parece estar a un paso de darse ante la inminente postura de gran parte del PRO y la UCR.

El legislador peronista por Entre Ríos se encuentra detenido en Paraguay por acusaciones de contrabando luego de que le encontraran US$ 200 mil sin declarar mientras cruzaba la frontera. El kichnerismo impulsa la expulsión, mientras que el oficialismo y los bloques dialoguistas promueven una suspensión hasta el 1° de marzo para evitar que su banca caiga en manos de una dirigente de La Cámpora.

El PRO y la UCR, contra el PJ y Kueider

Entre los senadores del PRO que se pronunciaron a favor de destituir a Kueider están Guadalupe Tagliaferri, por Capital; Luis Juez, por Córdoba; y Alfredo De Angeli, también de Entre Ríos, como el legislador detenido en Paraguay. Entre tanto, no está claro si toda la UCR votará, por lo tanto, la expulsión podría lograrse a base de números justos.

Tagliaferri analizó contundente la situación del senador peronista que se encuentra en Paraguay: su deseo es expulsarlo inmediatamente. "El kirchnerismo parece un paladín de la moral y las buenas conductas, parece que en definitiva las cosas no están cambiando tanto en Argentina, porque la corrupción se va condenando dependiendo cómo vota la persona", disparó.

Pero no sólo golpeó a Unión por la Patria, ya que habló de la doble vara y juzgó el discurso del Gobierno que apunta a ir en contra de la casta, pero luego pide simplemente suspender a Kueider para no perder una banca contra La Cámpora.

Luego, recordó que Kueider fue a la boleta con Cristina, algo que todo el PRO y la UCR recordó durante la sesión. "Como si los únicos viajes del senador hubiesen sido en el transcurso de este solo año, y no tienen cuatro o cinco años de historia. Estos dos sectores están viendo cómo especulan frente a esta situación", agregó.

Tagliaferri votará a favor de expulsar a Kueider.

De Angeli tuvo fuertes embestidas con la oposición más dura: "Este senador viene, como dos gobernadores, de la ciudad más pobre de Entre Ríos, de Concordia, donde el peronismo gobernó casi toda la vida. Ahí está la pobreza, y de donde salieron un gobernador condenado (Sergio Daniel Urribarri), cuando lo defendieron acá para mandarlo a Israel".

En este sentido, golpeó al senador Oscar Parrilli, quien irá a juicio oral por encubrimiento agravado y traición a la patria. "Él dijo que lo iba a defender a Urribarri, y ¿sabe dónde está Urribarri, no? Lo vi defender mucho a usted a corruptos y condenados, y va a seguir defendiéndolos sin duda". También mencionó a la fiscal Cecilia Goyeneche, quien estuvo en el caso de corrupción del exgobernador y que luego fue destituida, aunque este año recuperará su cargo.

De Angeli mostrando la boleta de Cristina, Alberto y Kueider.

Incluso mencionó de forma indirecta a Cristina Fernández de Kirchner, quien estuvo varios años en el poder, y hasta el año pasado presidía el Senado. La misma fue condenada y tiene varias causas en su contra, frente a lo cual el senador De Angeli cuestionó por qué sigue libre y se encuentra a la cabeza del PJ.

Tras expresar que quiere que se expulse a Kueider y que "le caiga todo el peso de la Ley", sacó una foto de una boleta del senador peronista que compartía con Cristina y Alberto Fernández; una imagen que generó polémica y reavivó la pelea entre Javier Milei y la presidenta del peronismo: de qué lado está el imputado entrerriano.

El gesto del legislador causó las quejas de su par kirchnerista José Mayans, pero también una leve sonrisa de la vicepresidenta de la nación y cabeza del Senado, Victoria Villarruel.

"¿Saben por qué lo están denunciando ustedes a Kueider? Porque se pasó de lugar, porque sino lo estarían defendiendo", exclamó, luego de nombrar que Alberto también está envuelto en una causa por violencia de género. En ese entonces las tensiones con Parrilli volvieron a desatarse, por lo que De Angeli anticipó que "también votará por su expulsión".

De Angeli disparó contra Parrilli en medio del debate por el futuro de Kueider.

La senadora por la UCR, Carolina Losada, también tomó la palabra y de la mano con De Angeli apuntó contra Cristina Fernández: "Hablan de honorabilidad, y tuvimos ahí sentada, en ese lugar honorable, en teoría, a una presidente del Senado condenada por corrupción. Ahora está confirmada esa condena, además. Tenemos a la persona más corrupta de Argentina, dicho por varios tribunales, que además no solamente presidía acá como si nada, además la eligieron como presidenta del partido. A ustedes les hace sentir identificados. Ah, pero Kueider afuera".

Losada apuntó contra el kirchnerismo.

También recordó el caso de Amado Boudou, que fue el primer vicepresidente condenado, hecho que tuvo lugar durante su gestión en el primer mandato de Cristina. Y nombró algunos casos más, como a José Alperovich y a Oscar Parrilli.

"Kueider no tiene que estar acá, este lugar tiene que ser un lugar honorable", señaló la legisladora, y luego apuntó hacia la bancada K y arremetió: "Pero ustedes no tienen cara para hablar de honor, porque de honorable no tienen nada. Defender a una corrupta durante cuatro años no tiene nada de honorable, defender a Alperovich tampoco, defender a Boudou, tener un presidente que está siendo juzgado hasta por violencia de género y no sólo por corrupción".