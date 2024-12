Javier Milei aseguró que "en Argentina ya tenemos deflación"

El presidente Javier Milei aseguró este miércoles que el Gobierno "no tocó los precios" ni tampoco "fijó el tipo de cambio", y dijo que la Argentina ya tiene "deflación".

"No tocamos los precios y no fijamos el tipo de cambio. No teníamos reservas para hacer eso. Al mismo tiempo teníamos la deuda con los importadores. La situación era compleja", sostuvo Milei en declaraciones al canal de streaming Carajo, conducido por el Gordo Dan.

El jefe de Estado manifestó que para lograr esto tuvieron que realizar "un ejercicio de relojería muy complejo".

"Si uno mira la inflación de este mes ve que hubo deflación por el equivalente de 0,9%. Se dan cuenta. Cuando yo miro la inflación neta, en Argentina ya tenemos deflación", señaló Milei.

En la misma línea, el mandatario nacional sostuvo esta noche que si se "descompone" la inflación de 2,4% de noviembre entre "bienes y servicios", los bienes arrojan un aumento de precios de apenas "1,6%".

"Cuando descomponés este 2,4% entre bienes y servicios, los servicios vienen creciendo al 4,4% y eso tiene mucho que ver con las tarifas; pero si mirás la inflación pura de bienes, estamos en el 1,6%, en niveles del 25% anual", expuso Milei. El regalo que le hizo Milei al Gordo Dan.

Milei se manifestó de esta manera luego de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 2,4% en noviembre, y registró el número más bajo en desde julio 2020.

Asimismo, la inflación de noviembre fue menos de un quinto de la registrada en noviembre 2023 (12,8%), y resultó la más baja para un mes de noviembre desde 2017.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la variación interanual de la inflación se ubicó en noviembre en 166%, siendo el séptimo mes consecutivo de desaceleración en comparación interanual.

En otro orden, Milei reiteró que su gobierno "entrará al año electoral" en 2025 con "déficit cero y emisión cero", tal como había anunciado en el discurso emitido por cadena nacional por el primer año de su gestión.

Asimismo, añadió que "en la medida que la economía crezca, vamos a bajar impuestos".