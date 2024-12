El pícaro comentario que Anabel Fernández Sagasti le dedicó a Victoria Villarruel

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti chicaneó en las redes sociales a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, en el marco del primer aniversario desde la asunción de Villarruel en el cargo obtenido en las elecciones 2023.

La cuenta oficial del Senado publicó un video en su perfil de X (ex Twitter), en el cual recopiló lo que, según la visión del Gobierno, fueron los hitos desde el 10 de diciembre del año pasado a la fecha actual.

En un tramo de la pieza audiovisual, se incluyó una declaración que hizo Victoria Villarruel cuando decidió retirar del Salón de las Provincias de la Cámara alta el busto del expresidente Néstor Kirchner. "Kirchner no fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda", fueron las palabras de la vicemandataria.

También, en la publicación se recordó la aprobación de la Ley Bases en junio de este año, cuando Villarruel desempató el resultado que había quedado 36 a 36 en votos.

El video generó la furia de Anabel Fernández Sagasti. La senadora mendocina, primero, cuestionó lo ocurrido con busto de Kirchner y, de forma desafiante, le dijo a la vice: "Sí sos viuda, de Videla", en relación al expresidente durante la última dictadura militar Jorge Rafael Videla.

Luego, la legisladora kirchnerista también se refirió a la aprobación de la Ley Bases, rechazada por Unión por la Patria, al deslizar que se logró "con votos comprados". En ese orden, sugirió -sin nombrarlo directamente- que el senador Eduardo Kueider fue parte de esta presunta maniobra. "Los 200.000 dólares los vimos todos", indicó en relación a Kueider, que recientemente fue detenido mientras viajaba camino a Ciudad del Este -en Paraguay- con esa suma de dinero sin declarar.

"Dos fakes en este video de campaña: 1) Sí sos viuda, de Videla 2) La ley Bases se aprobó con votos comprados. Los 200.000 dólares los vimos todos", lanzó Fernández Sagasti en su posteo.