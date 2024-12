Desconcierto generalizado, un WhatsApp convulsionado y la palabra de moda en la política 

“Los gobernadores le tienen pánico a Milei”. Un diputado analiza el escenario que planteó el Gobierno para el cierre del año político y no deja de sorprenderse por la postura de los mandatarios provinciales. Están con una posición clara: quieren que haya Presupuesto 2025, casi como una obsesión.

Saben que el escenario contrario es someterse a la discrecionalidad del Ejecutivo en el reparto de los recursos. De allí el pánico. Es un tema recurrente en un grupo de WhatsApp que nació hace casi un año y hoy sigue vigente. El de todos los gobernadores, sin distinción de partido político. Desde Jorge Macri a Axel Kicillof, de Gildo Insfrán a Nacho Torres, pasando por Alfredo Cornejo o Martín Llaryora, casi todos están activos, pensando estrategias para plantarse frente a Javier Milei.

“El chat sigue vigente y poco belicoso”, describen cerca de un gobernador. Y agregan: “Están todos enfocados en lo mismo, en alcanzar los 5 puntos que le plantearon al gobierno en la negociación”. En los últimos días se llegó a barajar la posibilidad de sacar un comunicado conjunto pero “se pinchó”. No era la mejor estrategia salir todos juntos, por eso se definió que quedara como un reclamo de los de Juntos por el Cambio, los más cercanos al oficialismo.

Pasa que el Gobierno viene agrandado en materia económica. Llega a plantear que no sale del cepo para que no se aprecie más el peso. Y sabe que si la actividad levanta el apoyo popular será más importante que cualquier ley de Presupuesto. Lo único que consideran que los beneficiará es que los mercados tomen como una señal de fortaleza política que logre imponer su propio proyecto. Pero no se muestran preocupados en Casa Rosada ante el escenario adverso. “Es poco probable que haya Presupuesto… y hasta no sé si hay extraordinarias”, dice una fuente gubernamental.

Está tan agrandado el Gobierno que hasta se da el lujo de anunciar medidas con tufillo populista. Daniel Scioli se sacó las ganas y anunció que Aerolíneas Argentinas iba a vender este fin de semana pasajes en 18 cuotas sin interés. Por lo menos aclaró que era gracias a las medidas de estabilización que implementó Milei. El Banco Nación, en tanto, anunció descuentos del 100% para pasajes en subte con el nuevo método de pago que se empezó a implementar sin la SUBE.

Desconcierto generalizado

Si los gobernadores estaban desconcertados por no saber cómo negociar con el Gobierno, el total de la dirigencia quedó perpleja por los movimientos libertarios en el Congreso esta semana. Sobre todo con el tema Ficha Limpia, donde La Libertad Avanza no tuvo reparos en dejar en evidencia sus intenciones.

Es cierto que si los 7 diputados libertarios bajaban al recinto igual no llegaban al quórum, pero eso no quita que la señal que dio el oficialismo fue clara: algo se cocinó. “Fue una prueba de amor. No tengo dudas de que es lo que Cristina les pidió”, dice un opositor dialoguista como Juan López, de la Coalición Cívica.

¿Pero qué se negoció? Algunos creen que fue un apriete a Martín Menem para garantizar su continuidad como presidente de la Cámara de Diputados, algo que se vota el miércoles en una sesión preparatoria. Poca cosa, como para que la propia Karina Milei se haya acercado al palacio legislativo el miércoles mientras sesionaban por ludopatía. Poner a un Miguel Pichetto o Emilio Monzó en su lugar tendría un tinte destituyente, similar al del peronismo cuando colocó en ese lugar a Eduardo Camaño con Fernando de la Rúa presidente. Karina Milei y Martín Menem estuvieron el sábado en Neuquén y Río Negro. El mandó un sugestivo mensaje sobre una posible candidatura de la hermana del Presidente.

Las especulaciones más elaboradas apuntan a un acuerdo por los pliegos de la Corte Suprema (incluyendo el de Manuel García Mansilla) y las definiciones de más de 100 jueces federales. Y también se mete en la discusión la eliminación de las PASO.

“No nos tenemos que poner ansiosos, máximo en dos meses ya vamos a saber que se negoció”, asegura, entre risas, un experimentado dirigente de los más cercanos al Gobierno. En las filas macristas siguen desorientados por lo que pasó esta semana. Sobre todo por el llamado de Milei a Silvia Lospenatto, donde le planteó que está a favor de la ley pero no de esta manera. Raro.

En el PRO ya son cada vez más los convencidos de que la posibilidad de un acuerdo electoral en 2025 con La Libertad Avanza es imposible. “Veo un acuerdo electoral cada vez más difícil, estamos para ir solos”, dice un dirigente cercano a Mauricio Macri, quien por sus vínculos en las internacionales, sumado a su rol en la Fundación FIFA, fue invitado a Qatar este fin de semana y a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) el siguiente, sedes de las últimas dos carreras del año de la Fórmula 1.

La otra posición que, en paralelo, va ganando adherentes es que desde el PRO empiezan a mirar con otros ojos la opción de que no haya PASO. Si van a ir separados necesitan que todo se resuelva en una sola elección, porque los antecedentes muestran que las primarias, en la mayoría de los casos, termina sirviendo para polarizar más aún la elección. ¿Significa que hay una negociación en marcha para eliminar las PASO? Desde el PRO lo niegan, e insisten con que mantienen su proyecto de que no sean obligatorias, pero el rechazo a la iniciativa oficial ya no sería tan contundente. El miércoles se sancionó la ley contra la ludopatía. Fue la única sesión de la semana que consiguió quórum.

En busca de orientación

Mientras la oposición sigue buscando identificar la estrategia oficial, en La Libertad Avanza también reinó el desconcierto. Tras el fracaso de la sesión del jueves por Ficha Limpia las redes libertarias entraron en un profundo silencio, algo no habitual en un espacio que siempre sale con avidez a fijar posición. Recién un par de horas después el Gordo Dan bajó línea con la idea de que el proyecto era malo.

El agrande de los libertarios en materia económica también se refleja en lo político. Milei, Santiago Caputo y compañía parecen decididos a hacer crecer La Libertad Avanza sin ayuda de ningún otro partido. El subsecretario de Prensa, Javier Lanari, se quejó de que “le exigen a una fuerza política nueva que tiene menos del 15% de los diputados y el 10% de los senadores que obtenga quórum y sancione leyes que requieren mayoría”. “Lo exigen los que teniendo mayoría no lo hicieron…”, remata, en clara alusión al PRO y Juntos por el Cambio, que en realidad nunca tuvo mayoría propia, sobre todo en el Senado.

Desde el jueves la distancia con el macrismo se profundizó. Las principales cuentas de X (exTwitter) empezaron a remarcar los errores de Macri y destacar las diferencias con la gestión Milei.

Pero por otra parte, Nahuel Sotelo, secretario de Civilización y Culto en Cancillería, se vio en la necesidad de bajar un mensaje a la tropa militante: “A los propios les digo... ¡Dejen de caer una y otra vez en los juegos de la prensa y la oposición! Tenemos al mejor presidente de la historia, hay resultados que son inimaginables para 11 meses de gobierno. El mundo nos mira asombrados y nos envidia. ¡Somos el faro del mundo!”. El secretario de Culto, Nahuel Sotelo, salió en redes a dejar un mensaje para la tropa propio. Foto: X.

El mensaje viene a reparar un daño que generó el debate de Ficha Limpia. Si algo se destaca de Milei y La Libertad Avanza es su autenticidad. Pero en este caso algo falló y no se llegó a comprender por qué trabajaron para bajar una iniciativa que el propio Presidente había presentado en la apertura de sesiones.

En la política son cada vez más los dirigentes, que en medio de la desorientación, repiten una palabra que se puso de moda: nitidez. “Hoy el desafío es ser nítido, que quede clara cuál es tu posición”, explican. De nada sirve ser un aliado si en la primera de cambio te quejas y pataleás, a la siguiente votás en sintonía con el Gobierno y después te volvés a distanciar para volver a negociar.

Esa falta de nitidez, que se le asigna sobre todo al PRO, a los radicales y a otros sectores dialoguistas de la oposición, empezó a contagiar tanto a Milei como al kirchnerismo. ¿Cristina, la que se presenta como la principal oposición al Presidente, se sienta a negociar jueces y la eliminación de las PASO con el oficialismo? ¿Milei, que quería enterrar al kirchnerismo con Cristina adentro, le deja abierta la posibilidad de que tenga fueros por cuatro años más hasta casi cumplir la condena?

En medio del desconcierto y la falta de nitidez, Milei se enfrenta a un verano caliente. Con su equipo íntimo pueden quedar como genios de la política si logran que se aprueben los pliegos de la Corte Suprema, el Presupuesto 2025 y la eliminación de las PASO. Pero también pueden quedar en una nebulosa si se metieron en el berenjenal de la Ficha Limpia y no sacan nada a cambio. En poco tiempo más, se supone, la respuesta se verá con nitidez.