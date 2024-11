Ficha Limpia: el PRO acusó al Gobierno de estar "del otro lado"

El PRO volvió a criticar al Gobierno nacional tras la caída de la sesión que buscaba tratar el proyecto de ley de Ficha Limpia y que se vio truncada por la ausencia de 13 legisladores, entre ellos 8 del bloque oficialista. A través de un comunicado publicado en la red social X, la fuerza política sostuvo "Esta semana, el Congreso de la Nación dejó pasar una oportunidad histórica para impedir que los corruptos condenados por la Justicia lleguen al Congreso y se garanticen impunidad con los fueros".

El trazo más duro de la publicación afirma que "Mientras los Diputados del PRO cumplieron con el mandato que nos dieron nuestros votantes, el Gobierno decidió estar del otro lado. Tenemos una enorme responsabilidad institucional que honraremos. No vamos a callar cuando se juega a favor de los corruptos".

Y finaliza: "Creemos y estamos convencidos de que un país diferente se hace tomando grandes decisiones que conlleven cambios en serio que la sociedad viene demandando hace muchos años. Eso es Ficha Limpia y es, junto a millones de argentinos, una pelea que compartimos".

Silvia Lospennato y su charla con Milei

Horas antes del comunicado del PRO, la diputada Silvia Lospennato había mantenido una conversación con el presidente, Javier Milei. La legisladora fue una de las mayores defensoras del proyecto que puja por la prohibición de las candidaturas de aquellas personas condenadas penalmente por corrupción por un tribunal de segunda instancia. Por ese motivo, también fue quien se mostró más afectada luego de que la Cámara Baja no lograra el quórum necesario por segunda vez en dos semanas para tratar la Ficha Limpia.

Tras su conversación con el líder libertario, Lospennato afirmó que "no pone la responsabilidad de esto en el Presidente" y señaló que "no es un proyecto donde se mandaron solos, sino que es de mucha gente". "Tuvimos tres reuniones de comisión, un despacho en septiembre, con un proyecto que tiene un solo artículo. Hasta el día anterior teníamos los votos. Ayer, el proyecto debió tener media sanción, y no lo tuvo”, aquejó.

“Ocho diputados de La Libertad Avanza no bajaron. No puedo decir por qué, ni tampoco por qué faltaron dos del PRO. Es responsabilidad de cada diputado explicarlo”, sentenció la legisladora, que luego reconoció: "Fueron dos semanas de frustraciones, la verdad que me afectó emocionalmente y físicamente".

"Sabemos que es un proyecto muy difícil, pero tenía una esperanza que habíamos quedado a un voto. Desde lo humano, espero que alguien me llame de los diputados para dar una explicación”, reclamó la referente de la bancada del PRO.

En ese sentido, remarcó que "ella creyó en la palabra del presidente el 1° de marzo y cree en su palabra ahora". Sin embargo, consideró que "eso no explica por qué no estuvieron los diputados de La Libertad Avanza". "Esa explicación espero que suceda hoy, mañana o en cualquier momento. Me puede llamar por teléfono y me diga cuál es el problema de por qué no estuvieron”, sostuvo.

Sin embargo, a pesar de las conversaciones entre la impulsora del proyecto y el presidente, el PRO decidió avanzar con un duro comunicado.