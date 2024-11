El gremio aeronáutico desmintió y desafió al Gobierno en medio de la tensión: "Los pasajeros nunca fueron rehenes"

El titular de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano, justificó este jueves la medida de fuerza que tomó el sindicato el miércoles y rechazó las duras acusaciones del Gobierno, que acusó al gremio de tomar pasajeros de vuelos como "rehenes". "Nos están comparando prácticamente con Hamás, es una mentira burda", sentenció.

Llano se refirió al sorpresivo paro de la empresa Intercargo que derivó el miércoles en demoras y cancelaciones de vuelos en los aeropuertos de Aeroparque y Ezeiza. La medida de fuerza se debió al despido de un empleado del personal de rampa, en medio del conflicto que atraviesa el sector aeronáutico.

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar y el vocero presidencial Manuel Adorni denunció un acto de "terrorismo sindical". Desde el Ejecutivo sostuvieron que la medida de fuerza del sindicato hizo que los pasajeros de 10 vuelos quedaran retenidos en sus aviones por casi 3 horas y presentaron una denuncia contra el gremio aeronáutico por "abandono de personas, intimidación pública y bloqueo".

El titular de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano, rechazó las acusaciones del Gobierno tras la medida de fuerza en los aeropuertos.

"Encerrada la gente no estuvo en ningún momento, esperando las valijas sí. Pero nunca encerradas", enfatizó Llano en diálogo con Futurock, y agregó: "Decían que la gente estaba arriba del avión, pero en realidad hasta que el micro no llega al pie, los pasajeros no pueden bajar. Y a los choferes de los micros los acompañó la Policía Aeroportuaria para llevar a los pasajeros".

El sindicalista desmintió la versión del Gobierno y sostuvo que "las mangas y escaleras fueron colocadas, y los pasajeros bajaron con normalidad y fueron hasta la cinta de arriba". "Como iba a haber demora, la PSA los sacó a la calle para que esperaran ahí hasta que se levantó la medida. Pero nunca estuvieron de rehenes como dicen algunos medios y algunos funcionarios. Eso no pasa nunca ni siquiera cuando hay un paro general de actividades", remarcó Llano.

"Nos están comparando prácticamente con Hamas los funcionarios del gobierno, es una mentira burda terrible y no pasa nunca eso que los pasajeros queden a bordo del avión", cuestionó el titular de APA.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había apuntado este jueves por la mañana contra "la extorsión y los piquetes aéreos" y adelantó que el Gobierno "va a tomar medidas mucho más drásticas con la compañía Intercargo, que es un problema enorme desde hace muchos años y que ha tenido y tiene mafias”.

"Intercargo tiene que dejar de existir. Así como liberamos la calle, vamos a liberar a los aeropuertos”, sentenció la funcionaria.