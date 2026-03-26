El Gobierno declaró al Cártel de Jalisco como organización terrorista

El Gobierno de Javier Milei declaró este jueves como una organización terrorista al Cártel de Jalisco Nueva Generación, grupo que definió como "una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas del mundo". "La Argentina sigue reforzando su compromiso con la lucha contra el terrorismo", celebró el canciller Pablo Quirno .

Conocido por la sigla CING, el Cártel de Jalisco Nueva Generación surgió formalmente en julio de 2010 tras escindirse del Cartel de Sinaloa y en la última década se convirtió en "una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas del mundo", aseguró el Gobierno a través de un comunicado.

Allí, la Oficina de la Presidencia afirmó que la organización tiene fuerte presencia en México, operación en Estados Unidos y expansión en al menos 40 paises, incluida la República Argentina. Su máximo lider, Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'el Mencho', había sido abatido el pasado 22 de febrero en un operativo en México.

En ese sentido, el Ejecutivo anunció la incorporación del CING al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) que depende del Ministerio de Justicia. La decisión se enmarca en "los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento y en cumplimiento de la normativa nacional vigente", remarcaron.

El 'Mencho', el líder del Cártel de Jalisco, había sido abatido el año pasado durante un operativo en México.

La decisión fue adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaria de Inteligencia de Estado, y se fundamenta en informes oficiales que acreditan "actividades ilicitas de carácter transnacional, asi como vinculos con otras organizaciones terroristas".

Esta incripción en el RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales y sus miembros, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos.

La postura de Javier Milei frente al terrorismo

Además, la medida refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en estrecha coordinación con aquellos países que ya han designado al Cártel de Jalisco como organización terrorista.

"El presidente Javier Milei reafirma su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, y mantiene la convicción inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son, como ya lo hizo con Hamás, con el Cártel de los Soles, con la Hermandad Musulmana y, más recientemente, con la Fuerza Quds iraní", enfatizó el Gobierno a través de su comunicado oficial.

Por su parte, el canciller Pablo Quirno también celebró la medida en redes y aseguró que "la Argentina sigue reforzando su compromiso con la lucha contra el terrorismo".