El Gobierno le quita el monopolio a Intercargo y anunció que la desregulará: "Es el fin"

El Gobierno anunció hoy que desregularizará el servicio de rampas en aeropuertos, conocido como Intercargo, luego de las protestas que se dieron en las últimas horas.

"Esto quiere decir que ningún terrorista sindical podrá tomar de rehén nuevamente a un pasajero y arruinarle sus vacaciones, su viaje laboral, o su viaje por temas médicos o por cualquier otra razón", expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien además señaló que las fuerzas de seguridad están habilitadas a partir del anuncio a "explotar los servicios en caso de secuestro de pasajeros".

En este sentido, agregó que "ningún terrorista sindical" va a poder tomar "de rehén" a los pasajeros y "arruinarles su viaje". "El terrorismo sindical no tuvo prurito en secuestrar a más de 2.000 pasajeros”, por lo que al Gobierno no le "tiembla el pulso" para la toma de medidas drásticas.

"Esto no es ni más ni menos que el fin de Intercargo tal como lo conocimos hasta ahora", sentenció el vocero.

El ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, explicó que esta decisión está enmarcada en el "proceso de desregulación que empezó el año pasado". "Ese proceso culmina hoy con esta norma, que es la desregulación del servicio de rampas", agregó.

Explicó que Aeroparque es un "punto crítico", ya que por el tamaño del aeropuerto, su capacidad "tiene que ser usada plenamente", y que por disposición de Aerolíneas Argentinas "teníamos posiciones bloqueadas. Teníamos bloqueados los slots".

Sturzenegger denunció que la aerolínea de bandera, bloqueaba estos slots sin permitir que las otras empresas los usaran. "Se modificó eso. A su vez, las empresas van a poder comercializar los slots. Nos asegura un uso a capacidad de Aeroparque, que es un área crítica”, explicó.

Polémica luego de la medida de fuerza de la empresa.

Por su parte, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, indicó: “Es un paso más en la desregulación del transporte en general, del aéreo en particular. No era tanto el problema de habilitar las rutas, porque no contaban con la posibilidad de tener servicios de rampas. Acá habilitamos a que nuevos actores puedan incorporarse para prestar el servicio de rampas. Autorizamos a empresas aunque no sean líneas aéreas. Estos servicios eran un cepo más del sistema macabro que se había creado en Argentina. En caso de emergencia, las fuerzas de seguridad van a poder prestar el servicio de rampas”.

Patricia Bullrich también habló en la conferencia de prensa. Adelantó que desde el Ministerio de Seguridad está instruyendo a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y a otras fuerzas federales a que puedan "descargar de manera inmediata el equipaje detenido en Aeroparque mientras dure la actuación excepcional motivada por esta huelga salvaje de Intercargo".

"En pocos minutos estarán descargando el equipaje que está en las aeronaves. Si esto sucediera en otros aeropuertos se procederá de la misma manera. Vamos a trabajar para que la gente pueda salir”, disertó. Las nuevas medidas del Gobierno

En un contexto en donde más de 2000 personas se quedaron encerradas arriba de aviones por una medida de fuerza de Intercargo, Patricia Bullrich comentó que fue "uno de los peores días de la historia aeroportuaria". Dijo que se bajaron 18 personas en ambulancias, y que fue "absolutamente extremo". "Abandonaron a las personas con un calor extremo, gente que sufrió situaciones terribles”, agregó.

La PSA bajó a 1500 pasajeros dispersados en 10 aviones, y Bullrich denunció que esto demoró por que no se conseguían las escaleras correspondientes para poder bajarlos. "Estaba secuestrado el material", denunció.