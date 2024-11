Juicio a los copitos: piden que declare Cristina Fernández Kirchner para que diga cómo se autopercibe

El abogado de Brenda Uliarte, Alejandro Cipolla, solicitó que la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner declare como testigo a raíz de la ampliación de imputación por violencia de género contra los tres acusados por el intento de homicidio en su contra.

Durante la audiencia de este martes del juicio que se le sigue a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolas Gabriel Carrizo, el abogado fundamentó el requerimiento puesto a que durante el testimonio de la ex mandataria “no se evacuó la totalidad de las cuestiones de género hoy introducidas en el debate”.

Cipolla agregó que “más allá que biológicamente podría ser considerada una mujer no podemos tener con certeza esta cuestión la que sería indispensable por la tipificación requerida por la fiscalía en cuestión de violencia de género”.

Mientras retoma su pedido, Cipolla fue interrumpido por la jueza Namer quien no entendía en planteó “¿no se ha determinado que la víctima era una mujer?”, preguntó la presidenta del tribunal oral número 6.

En respuesta el letrado aclaró “lo que voy a solicitar es el testimonio de la Dra. Fernández de Kirchner en atención que la misma fue la propulsora de cuestiones de género y de que uno no puede encasillar al hombre y a la mujer solo una cuestion biológica o de ciencia, sino que la misma se tiene que autopercibir”.

El abogado aludió a diversos dichos de Fernández de Kirchner cuando dijo no ser feminista. “Entiendo que el testimonio sería esencial para ver si se considera o no mujer, para que reúna esta tipificación… incluso que con este nuevo abordaje y agravante considero que no hubo un interrogatorio de esta parte respecto a esta cuestión en particular”, agregó que al no poder consultar a cristina como testigo sobre el tema, dejó a brenda en un estado de indefensión y que se violaron sus derechos constitucionales.

Por su parte, Marcos Aldazabal, abogado que representa a la querella de Cristina mostró su preocupación por el pedido de Cipolla y sostuvo que el planteo de su colega defensor incurre en “una nueva forma revictimización en la que se pone en duda la condición de mujer de la víctima., cuando no hay ningún elemento para hacerlo con desarrollo argumental que no tiene ningún sustento en la visión empírica y teórica y nos parece que este es casi un ejercicio nuevo de violencia y que tiene como fin generar un impacto mediático”.

Cristina Kirchner ya declaró en el juicio por el atentado en su contra. Foto: NA.

Cipolla agregó que su petición “no tenía que sorprender a la querella cuando la ley de género fue impulsada por la supuesta víctima”. La jueza Namer quien tuvo presente el pedido del defensor de Uliarte le dio la razón a Aldazabal por lo sorpresivo del planteo del cuestionamiento o la puesta en duda de la condición de mujer de la Sra. Cristina Fernández de Kirchner.

“Creo que esto si excede más allá que considero que no hace falta modificarlo o morigerar con una sanción administrativa y dejar en claro que hay cuestiones que se pueden pedir en el marco del ejercicio del derecho a la defensa y de la interpretación y otra cosa es que el testimonio sea requerido para acreditar la condición de mujer de quien más allá de su postura o no respecto a feminismo, entiendo que se autopercibe, actúa y no genera ninguna duda de su condición de mujer”.

La jueza Namer que tuvo presente el pedido de Cipolla, quien además adelantó evaluar solicitar la ampliación de indagatoria de Uliarte, advirtió que eventualmente no correspondería su llamado a declaración por este motivo pero sin embargo enfatizó que lo analizará con el resto del tribunal.

“Cabe dejar a salvo esta posición en cuanto a que más allá de no aplicar ninguna sanción, porque es una resolución extrema para esta presidencia, si, entiendo como mujer que preside este debate en el cual hay una víctima mujer, no se puede poner en duda bajo ningún concepto la condición quien resulta también testigo de este debate”, concluyó la magistrada.